Diwali 2025: भारत-नेपाल सीमा पर पटाखों की तस्करी बढ़ी, रोक के बावजूद हो रहा यह काम

जागरण संवाददाता, नौतनवा। दीपावली पर्व को देखते हुए भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर एक बार फिर पटाखों की तस्करी तेज हो गई है। भले ही नेपाल में पटाखों पर प्रतिबंध हो, लेकिन सोनौली सीमा से लेकर नौतनवा तक तस्कर प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर पटाखों की खेप नेपाल पहुंचाने में लगे हुए हैं।

सोनौली मेन गेट, दो नंबर गली, प्रेम कालोनी, फरेनी बाजार, भगवानपुर, श्यामकाट, खनुआ, नौतनवा के सुंडी, गैस एजेंसी के पीछे, संपतिहा, और चंडी थान की पगडंडियों से पटाखों की खेप छोटी-छोटी बोरियों में नेपाल के मधेसी इलाकों तक भेजी जा रही है। नेपाल में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद वहां की मांग बनी हुई है।