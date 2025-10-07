अन्नपूर्ति ब्रांड के नाम पर फर्जीवाड़ा, राइसमील पर छापेमारी में मिलीं 10 हजार से अधिक बोरियां
सिंदुरिया क्षेत्र के कंचनपुर कुईंया में वैभव लक्ष्मी सर्टिक्स राइस मील पर छापा मारा गया। यहाँ अन्नपूर्ति ब्रांड के नाम से 10931 चावल की बोरियां बरामद हुईं जिनमें निम्न गुणवत्ता का चावल भरा गया था। अन्नपूर्ति ब्रांड के मालिक ऋषि अग्रवाल ने कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया। पुलिस ने राइस मील मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, सिंदुरिया। सिंदुरिया क्षेत्र में सोमवार को बड़ी कार्रवाई के तहत मंडी निरीक्षक निचलौल श्यामनंदन साहनी और सिंदुरिया पुलिस टीम ने कंचनपुर कुईंया स्थित वैभव लक्ष्मी सर्टिक्स राइस मील पर छापेमारी की। छापे के दौरान टीम को अन्नपूर्ति ब्रांड नाम से पैकिंग के लिए रखी गई 10,931 चावल की बोरियां बरामद हुईं।
प्रारंभिक जांच में यह खुलासा हुआ कि इन बोरियों में अधोमानक गुणवत्ता का चावल भरकर अन्नपूर्ति ब्रांड की नकली पैकिंग में बेचा जा रहा था। इस मामले में सिंदुरिया पुलिस ने राइसमील के प्रोपराइटर एवं अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध कापीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
अन्नपूर्ति ब्रांड के स्वामी ऋषि अग्रवाल, निदेशक मे. बाला जी चावल मिल्स प्रा. लि., बस्ती, ने सिंदुरिया थाने में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि वैभव लक्ष्मी सर्टिक्स राइस मील प्रा. लि. के संचालक उनके ब्रांड की कूटरचना और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी का अन्नपूर्ति ब्रांड ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है और इसकी आपूर्ति प्रदेश के कई जनपदों में की जाती है।
ऋषि अग्रवाल ने बताया कि कंचनपुर कुईंया के राइस मील संचालक और उनके सहयोगी सड़े-गले चावल को अन्नपूर्ति ब्रांड की बोरियों में पैक कर बाजार में बेच रहे हैं। यह न केवल उपभोक्ताओं को धोखा देने का मामला है, बल्कि इससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
इस फर्जीवाड़े से उनकी कंपनी को लाखों रुपये की आर्थिक क्षति पहुंची है। सिंदुरिया थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि अन्नपूर्ति ब्रांड के स्वामी की तहरीर पर वैभव लक्ष्मी सर्टिक्स राइस मील के प्रोपराइटर व मील के अज्ञात कर्मियों के विरुद्ध कॉपीराइट एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जा रही है और जांच पूर्ण होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
