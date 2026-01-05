महराजगंज नालियों से होकर जा रही पेयजल पाइप लाइन, पानी के प्रदूषित होने का खतरा

जागरण संवाददाता, महराजगंज। नगर क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे हैं। नगर पालिका परिषद महराजगंज के अंतर्गत आने वाले कई मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति जिन पाइप लाइनों से की जा रही है, वे गंदी और खुली नालियों से होकर गुजर रही हैं। इससे सप्लाई किए जा रहे पानी के दूषित होने की आशंका लगातार बनी हुई है, जो सीधे तौर पर जनस्वास्थ्य के लिए खतरा है।

नगर क्षेत्र के 25 वार्डों में पेयजल आपूर्ति इंदिरानगर और शिवनगर में बने दो ओवरहेड टैंकों से की जा रही है। इन टैंकों से पूरे शहर में लगभग 40 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। लंबे समय से पाइपलाइन न बदले जाने के कारण अधिकांश वार्डों में पाइप जंग खाकर कमजोर हो चुके हैं, जिससे कई स्थानों पर लीकेज की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय नागरिकों का कहना है, कि जिन नालियों से पाइपलाइन गुजर रही है, वहां गंदा पानी, कीचड़ और कचरा लगातार बहता रहता है। पाइपलाइन में कहीं भी दरार या लीकेज होने पर नाली का गंदा पानी पेयजल में मिल सकता है। इससे डायरिया, टाइफाइड, पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता है।

स्थिति यह है कि कई वार्डों में पाइपलाइन की मरम्मत अस्थायी रूप से ट्यूब से भी कर दी गई है। बरसात के मौसम में हालात और बिगड़ जाते हैं, जब नालियां उफान पर होती हैं, और पाइपलाइन पूरी तरह गंदगी से घिर जाती है।