छह जनवरी को महराजगंज आएंगे BJP प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, ऐतिहासिक स्वागत की तैयारी

जागरण संवाददाता, महराजगंज। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद महराजगंज के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चाैधरी पहली बार छह जनवरी को महराजगंज जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के लिए कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए हैं। उनके स्वागत की तैयारियों को लेकर मंगलवार को एक बैठक भाजपा कार्यालय पर हुई। बैठक में स्वागत, सुरक्षा, जनसंपर्क, मंच व्यवस्था और संगठनात्मक समन्वय को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सदर विधायक जयमंगल कन्नौजिया ने कहा कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष का प्रथम जनपद आगमन कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह और ऊर्जा का स्रोत है। प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत ऐतिहासिक होगा और इसमें हर बूथ, हर कार्यकर्ता की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विधायक ने सभी पदाधिकारियों से जिम्मेदारीपूर्वक कार्य करने का आह्वान किया।

पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि यह आगमन संगठन के लिए ऐतिहासिक और उत्साहवर्धक है। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में नई ऊंचाइयों को छुआ है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ है। यह दौरा संगठनात्मक मजबूती, जनसंपर्क और आगामी रणनीतियों को नई दिशा मिलेगी। जिले का प्रत्येक कार्यकर्ता स्वागत को लेकर उत्साहित है।

जिलाध्यक्ष संजय पांडेय ने कहा कि पंकज चौधरी का नेतृत्व संगठन को नई दिशा और मजबूती देगा। कहा कि यह आगमन केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन का अवसर है। जिलाध्यक्ष ने सभी मंडल, मोर्चा और प्रकोष्ठों को आपसी समन्वय के साथ कार्यक्रम को और अनुशासित बनाने के निर्देश दिए।

पूर्व जिलाध्यक्ष परदेसी रविदास ने कहा कि पंकज चौधरी का संगठनात्मक अनुभव और केंद्र सरकार में भूमिका कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल ने कहा कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का यह प्रथम आगमन ऐतिहासिक होगा। उन्होंने कहा कि नगर और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ स्वागत में जुटे हैं और यह कार्यक्रम लंबे समय तक याद किया जाएगा।