    UP के इस जिले में अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 1856 के बने आयुष्मान कार्ड

    By Neeraj Neeraj Srivastava Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 01:21 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने का अभियान तेज़ी से चल रहा है। इस अभियान के अंतर्गत अब तक 1856 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग इस योजना को सफल बनाने के लिए कार्यरत है।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। छूटे हुए लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सुपर मेगा कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रतिदिन दिन पंचायत भवन पर पंचायत सहायक के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। चार दिनों में अब तक 1856 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस प्रकार जिले में लक्ष्य के सापेक्ष 816620 आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं।

    आयुष्मानकार्ड योजना के तहत लाभार्थी को उपचार कराने के लिए पांच लाख रुपये की सुविधा निश्शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। जिले में आयुष्मानकार्ड के लाभार्थियों की संख्या 1172839 है। शासन के निर्देश पर सभी लाभार्थियों को आयुष्मानकार्ड बनाया जा रहा है। छूटे हुए लाभार्थियों का कार्ड बनवाने के लिए जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा के निर्देश पर व्यापक रूप से चलाया जा रहा है।

    आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य सीएचसी के साथ ही पंचायत भवनों पर भी किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी, आशा, एएनएम लाभार्थियों को बुलाकर पंचायत भवन तक ला रही हैं और पंचायत मित्र आयुष्मानकार्ड बनाने का काम कर रहे हैं।

    प्रचार प्रसार के लिए गांवों डुग्गी मुनादी कराई जा रही। जिन लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाना शेष है उनकी सूची संबंधित आशा और एएनएम को उपलब्ध करा दी गई है। सरनदीप कौर ने बताया कि अभियान में 1856 लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है। अभियान एक माह तक चलेगा।

    आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड ले जाना आवश्यक है। नोडल अधिकारी डा. नीरज कन्नौजिया ने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए प्रतिदिन पंचायत भवन प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोलने का आदेश निर्गत किया गया है।

    मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. श्रीकांत शुक्ला ने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल हैं। जिसके अंतर्गत योजना में शामिल सभी लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराना जाना है। कार्ड बनाने की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। कर्मियों को शत प्रतिशत लाभार्थियों के कार्ड बनवाने के निर्देश दिए गए हैं।