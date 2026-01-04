Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    महराजगंज में 2.32 करोड़ का कन्वर्जन कास्ट जारी, सुचारू होगी मिड-डे मील व्यवस्था

    By Sachidanand Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 03:21 PM (IST)

    महराजगंज के परिषदीय विद्यालयों के बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत कन्वर्जन कास्ट के रूप में 2.32 करोड़ रुपये की धनराशि जिले ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    2.32 करोड़ का कन्वर्जन कास्ट जारी।

    जागरण संवाददाता, महराजगंज। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत कन्वर्जन कास्ट की धनराशि जिले के बेसिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हो गई है। शासन द्वारा कुल दो करोड़ 32 लाख 63 हजार 487 रुपये की राशि भेजी गई है, जिससे अब विद्यालयों में बच्चों को नियमित रूप से मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस धनराशि में से प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कुल 1.66 लाख बच्चों के लिए एक करोड़ 11 लाख 96 हजार 511 रुपये की राशि जारी की गई है। यह राशि अक्टूबर माह के मध्यान्ह भोजन कन्वर्जन कास्ट के रूप में भेजी गई है।

    वहीं, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 1.21 लाख बच्चों के लिए एक करोड़ 20 लाख 67 हजार 336 रुपये की धनराशि शासन से प्राप्त हुई है। इस प्रकार कुल मिलाकर जिले के 2.87 लाख से अधिक बच्चों को इस धनराशि का लाभ मिलेगा।

    जनपद में कुल 1710 परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जहां मिड-डे मील योजना के तहत प्रतिदिन बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

    कन्वर्जन कास्ट की राशि समय पर न मिलने से कई विद्यालयों में भोजन व्यवस्था प्रभावित हो रही थी, लेकिन अब राशि उपलब्ध होने से शिक्षकों एवं रसोइयों को राहत मिली है।

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रिद्धी पांडेय ने बताया कि शासन से प्राप्त धनराशि को शीघ्र ही संबंधित विद्यालयों के खातों में भेजने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है।

    उन्होंने कहा कि इससे मध्यान्ह भोजन योजना को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी और बच्चों को पौष्टिक भोजन नियमित रूप से उपलब्ध कराया जा सकेगा।