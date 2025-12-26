दुबई के क्रूज पर भव्य शादी कर जांच में और घिरा यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी, संपत्तियों पर ED ने कसा शिकंजा, 130 मेहमानों को लेकर पहुंचा था Dubai

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उन्नाव के चर्चित यूट्यूबर और फैंटेसी क्रिकेट इन्फ्लुएंसर अनुराग द्विवेदी पर ईडी का शिकंजा पहले से कसा था। जांच के क्रम में एक भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग ने मनी लांड्रिंग के आरोपों को और गहरा कर दिया है। दुबई में भव्य शादी को लेकर वह सुर्खियों में है, दूसरी ओर ईडी उसके खिलाफ अवैध आनलाइन सट्टेबाजी और धनशोधन (मनी लांड्रिंग) के मामलों की गहन पड़ताल कर रही है।

अनुराग द्विवेदी ने नवंबर 2025 में अपनी 12 वर्ष पुरानी मित्र तमन्ना से दुबई स्थित क्वीन एलिजाबेथ-2 क्रूज पर विवाह किया। इस समारोह में 130 से अधिक मेहमानों को पांच अलग-अलग उड़ानों से दुबई ले जाया गया। ईडी को यह जानकारी मिली है कि मेहमानों के हवाई टिकट, वीजा, होटल, भोजन और स्थानीय भ्रमण का पूरा खर्च स्वयं अनुराग ने उठाया। जिनके पास पासपोर्ट नहीं थे, उनके पासपोर्ट तक बनवाए गए।

पहले से था जांच एजेंसियों की रडार पर वह पहले से जांच एजेंसी के रडार पर था पर इस शाही शादी ने उसकी मुश्किल और बढ़ा दी है। शादी से पहले हल्दी और मेहंदी की रस्में आयोजित की गईं, जबकि मुख्य विवाह समारोह क्रूज के खुले डेक पर संपन्न हुआ। मेहमानों को 25 से अधिक लग्जरी होटलों में ठहराया गया और उन्हें बुर्ज खलीफा, दुबई क्रीक जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की सैर कराई गई। कार्यक्रम में शामिल लोगों के अनुसार, प्रति मेहमान यात्रा और ठहराव पर करीब दो लाख रुपये तक खर्च आया। क्रूज बुकिंग, साज-सज्जा, लाजिस्टिक्स और बालीवुड के एक प्रसिद्ध पार्श्व गायक व अभिनेता की प्रस्तुति को मिलाकर शादी का कुल खर्च कई करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है।

यह भव्य आयोजन ऐसे समय में सामने आया है, जब ईडी अनुराग द्विवेदी की वित्तीय गतिविधियों की जांच कर रहा है। जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने इंटरनेट मीडिया पर अपनी लोकप्रियता का उपयोग कर अवैध आनलाइन सट्टेबाजी ऐप का प्रचार किया और उससे अर्जित धन को हवाला के जरिये इधर-उधर किया।ईडी की कोलकाता जोनल यूनिट ने हाल में ही लखनऊ, उन्नाव और दिल्ली स्थित 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यहां से आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और करीब 20 लाख रुपये नकद बरामद किए गए।