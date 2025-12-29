लखनऊ में युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, दोस्त से मारपीट के बाद उठाया कदम

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दोस्त से हुए विवाद और मारपीट से आहत 26 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र के हुसड़िया क्रासिंग के पास सोमवार सुबह की है। मृतक की पहचान एसटीपी चौराहा भैसुरा निवासी नितेश मिश्रा के रूप में हुई है।

मौत से कुछ देर पहले नितेश ने अपने बड़े भाई को फोन कर दोस्तों द्वारा पीटे जाने की बात कही थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने नितेश के दोस्त अनमोल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

परिवार के अनुसार नितेश खरगापुर स्थित 99 स्टोर में नौकरी करता था। बड़े भाई मुकेश ने बताया कि सोमवार सुबह नितेश का फोन आया था। उसने घबराई आवाज में कहा कि उसके दोस्त अनमोल ने उसके साथ मारपीट की है।

इसके बाद फोन कट गया। मुकेश ने दोबारा कई बार काल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद नितेश के ही मोबाइल से एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और बताया कि नितेश ने हुसड़िया क्रासिंग के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। वह मौके पर पहुंचे। वहां नितेश अचेत अवस्था में पड़ा था।

पुलिस की मदद से उसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही नितेश के पिता अंजनी प्रसाद समेत अन्य परिवारीजन भी अस्पताल पहुंच गए। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था।

नितेश के पिता अंजनी प्रसाद ने गोमतीनगर विस्तार थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि बेटे के दोस्त अनमोल और कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गया और आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हुआ।