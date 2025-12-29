लखनऊ में युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान, दोस्त से मारपीट के बाद उठाया कदम
लखनऊ में दोस्त से विवाद और मारपीट से आहत 26 वर्षीय नितेश मिश्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना हुसड़िया क्रासिंग के पास हुई। नितेश ने मौत ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, लखनऊ। दोस्त से हुए विवाद और मारपीट से आहत 26 वर्षीय युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र के हुसड़िया क्रासिंग के पास सोमवार सुबह की है। मृतक की पहचान एसटीपी चौराहा भैसुरा निवासी नितेश मिश्रा के रूप में हुई है।
मौत से कुछ देर पहले नितेश ने अपने बड़े भाई को फोन कर दोस्तों द्वारा पीटे जाने की बात कही थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने नितेश के दोस्त अनमोल के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
परिवार के अनुसार नितेश खरगापुर स्थित 99 स्टोर में नौकरी करता था। बड़े भाई मुकेश ने बताया कि सोमवार सुबह नितेश का फोन आया था। उसने घबराई आवाज में कहा कि उसके दोस्त अनमोल ने उसके साथ मारपीट की है।
इसके बाद फोन कट गया। मुकेश ने दोबारा कई बार काल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। कुछ देर बाद नितेश के ही मोबाइल से एक अज्ञात व्यक्ति ने फोन उठाया और बताया कि नितेश ने हुसड़िया क्रासिंग के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। वह मौके पर पहुंचे। वहां नितेश अचेत अवस्था में पड़ा था।
पुलिस की मदद से उसे लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही नितेश के पिता अंजनी प्रसाद समेत अन्य परिवारीजन भी अस्पताल पहुंच गए। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल था।
नितेश के पिता अंजनी प्रसाद ने गोमतीनगर विस्तार थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि बेटे के दोस्त अनमोल और कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे वह मानसिक रूप से टूट गया और आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हुआ।
इंस्पेक्टर सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपित दोस्त अनमोल के खिलाफ तथ्य एकत्रित किए जा रहा रहे हैं। साथ ही अनमोल की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं। मारपीट का कारण, घटनाक्रम और अन्य लोगों की भूमिका भी शामिल है। वह भी पता
लगाया जा रहा है।
बाइक में लगाने लगा था आग, रोकने पर कूद गया: घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि नितेश बाइक से हुसड़िया क्रासिंग के पास पहुंचा था। वह काफी परेशान दिख रहा था। उसने अपनी बाइक से पेट्रोल निकालकर उसे आग लगाने की कोशिश की। यह देख आसपास मौजूद राहगीरों ने उसे पकड़ लिया और समझाने का प्रयास किया। कुछ देर तक नितेश शांत रहा, लेकिन तभी ट्रेन आते देख वह अचानक रेलवे ट्रैक की ओर दौड़ा और ट्रेन के आगे कूद गया। लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला।
