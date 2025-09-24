UP News मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार दिवाली से पहले नवरात्र में पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का उपहार देने जा रहे हैं। चालू सत्र में विद्यार्थियाों को वजीफा देने की शुरुआत 26 सिंतबर से ही कर दी जाएगी। लगभग चार लाख विद्यार्थियों को पहले चरण में वितरण किया जाएगा।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार दिवाली से पहले नवरात्र में पूर्वदशम और दशमोत्तर छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का उपहार देने जा रहे हैं। चालू सत्र में विद्यार्थियाों को वजीफा देने की शुरुआत 26 सिंतबर से ही कर दी जाएगी। लगभग चार लाख विद्यार्थियों को पहले चरण में वितरण किया जाएगा। यह पहली बार है जब सिंतबर माह में ही छात्रवृत्ति वितरण होगा, अब तक यह सिलसिला फरवरी मार्च से शुरू हेता था।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित समारेाह में विद्यार्थियों को लाभ प्रदान करेंगे। पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और समाज कल्याण की छात्रवृत्ति योजनाओं में एकरूपता के लिए तीनों विभाग मिलकर योजना बना रहे हैं। इसके तहत ही इस बार समय से पूर्व छात्रवृत्ति वितरण की शुरुआत का निर्णय लिया गया था। पूर्व में दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर पहले चरण में वितरण करने का निर्णय हुआ था। इसके लिए संशोधित समय सारिणी जारी की गई थी।

इसके तहत चालू सत्र में छात्रवृत्ति योजना में पूर्वदशम (कक्षा नौ-10) और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के लिए सात सिंतबर तक आए आवेदनों को शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अब 26 सितंबर को पहले चरण का छात्रवृत्ति वितरण किया जाएगा। आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डेढ़ हजार लाभार्थियों को लाभ प्रदान कर इसकी शुरुआत की जाएगी। पहले चरण में 3,95,646 छात्र-छात्राओं को लाभांवित किया जाएगा। इनमें पिछड़ा वर्ग के 2,60646 विद्यार्थी शामिल हैं, जबकि शेष विद्यार्थी अनुसूचित जाति-जनजाति, अल्पसंख्यक और गरीब सर्वण श्रेणी के होंगे। संख्या में अभी बढ़ोतरी हो सकती है।

आयोजन में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर, समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण, समाज कल्याण राज्यमंत्री संजीव गोंड व अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहेंगे। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति व्यवस्था में सुधार के तहत इस बार समय से पूर्व वितरण की शुरुआत की जा रही है, जिससे छात्र-छात्राएं इसका लाभ समय पर उठा सकें। यह छात्र छात्राओं के लिए एक तरह से दीपावली का गिफ्ट भी होगा। वहीं द्वितीय चरण में 31 दिसंबर तक शेष विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान किया जाएगा। प्रथम चरण के छूटे हुए छात्रों को भी द्वितीय चरण मेें शामिल किया जाएगा।