यूपी में औद्योगिक निवेश के लिए जापान जाएंगे सीएम, मुख्यमंत्री बनने के बाद होगा योगी का पांचवा विदेश दौरा
राज्य में औद्योगिक निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द जापान के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ औद्योगिक विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों ...और पढ़ें
मनोज त्रिपाठी, लखनऊ। राज्य में औद्योगिक निवेश लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द जापान के दौरे पर जाएंगे। उनके साथ औद्योगिक विकास विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों के मंत्री व अधिकारी भी दौरे पर जाएंगे। इन्वेस्ट यूपी ने मुख्यमंत्री के जापान दौरे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी सिलसिले में इन्वेस्ट यूपी के अधिकारियों की एक टीम जापान का दौरा कर निवेश को राज्य में लाने की नींव रख चुकी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी का यह पांचवां विदेश दौरा होगा। इसलिए उनके इस दौरे को अहम माना जाना जा रहा है।
राज्य की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेश का आना जरूरी है। इसीलिए इऩ्वेस्ट यूपी पिछले छह माह से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। इन्वेस्ट यूपी ने चाइना प्लस योजना के तहत निवेश को लेकर उन देशों को ज्यादा फोकस किया है कि जिन्होंने चीन में भारी निवेश कर रखा है।
इन देशों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने छह देशों की विशेष डेस्क व टीमों का गठन किया है। यह टीमें संबंधित देशों के निवेशकों के साथ संपर्क कर उन्हें राज्य में निवेश को लेकर प्रेरित कर रही हैं। इसी सिलसिले में अक्टूबर में इन्वेस्ट यूपी की टीम ने अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी शशांक चौधरी के नेतृत्व में जापान का दौरा कर 40 से ज्यादा निवेशकों के साथ बैठकें कर निवेश लाने की नींव रख दी है। इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जा चुकी है।
इन्वेस्ट यूपी को जापान से 20 हजार करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश आने की उम्मीद है। इसी संदर्भ में मुख्यमंत्री के जापान दौरे की तैयारियां की जा रही हैं। अभी तक दौरे की तिथि निर्धारित नहीं की गई है। उम्मीद है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी)-5 से पहले यह दौरा हो जाए।
इन देशों में हो चुका है योगी का दौरा
मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने अगस्त 2017 में म्यांमार का पहला दौरा किया था। इस दौरे में उन्होंने यंगून में पर्यावरण पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय कान्फ्रेंस में शिरकत की थी। इसके बाद उन्होंने नवंबर 2017 में मारीशस में आयोजित प्रवासी भोजपुरी सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उनके इस दौरे में मारीशस जयश्रीराम के नारों से गूंज उठा था। दिसंबर, 2018 में मुख्यमंत्री नेपाल के जनकपुर में आयोजित राम सीता विवाह पंचमी समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद वर्ष 2019 में वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ रूस के दौरे पर गए थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।