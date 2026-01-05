Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले गुरविंदर छाबड़ा, 1984 सिख नरसंहार और कानपुर शहीद स्तंभ पर चर्चा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान 1984 के सिख नरसंहार का मुद्दा उठ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के नि उपाध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह छाबड़ा ने मुख्यमंत्री आवास पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से शिष्टाचार भेंट की।

    भेंट के दौरान वर्ष 1984 में हुए सिख नरसंहार का विषय उठाया गया। बताया गया कि कांग्रेस शासनकाल में देशभर में सिखों का निर्मम कत्लेआम किया गया, जिसमें कानपुर में आधिकारिक रूप से 127 निर्दोष सिखों को शहीद किया गया। इन शहीदों की स्मृति में गोविंद नगर विधायक श्री सुरेन्द्र मैथानी एवं सिख वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से चैन फैक्ट्री चौराहे पर एक शहीद स्तंभ का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है।

    मुख्यमंत्री जी से इस शहीद स्तंभ के शीघ्र लोकार्पण का आग्रह किया गया, जिस पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जल्द कानपुर आकर शहीद स्तंभ को समाज को समर्पित करने की सहमति दी।

    इसके अतिरिक्त श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत के उपलक्ष्य में सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा देशभर में आयोजित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के तीन चयनित प्रतिभागियों (पंजाब, अहमदाबाद एवं मध्य प्रदेश) को लखनऊ में मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित करने का आग्रह भी किया गया, जिसे मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए शीघ्र तिथि निर्धारित करने का आश्वासन दिया।

    माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा निरंतर वीर बाल दिवस के आयोजन हेतु सम्पूर्ण सिख समाज ने उनका आभार व्यक्त किया।