    जनता दर्शन में फरियादियों ने मांगी आर्थिक मदद, सीएम याेगी ने दिखाया बड़ा दिल, अधिकारियों को तुरंत दिए निर्देश

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 12:34 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'जनता दर्शन' में प्रदेश भर से आए पीड़ितों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करने और निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता मांगने वाले पीड़ितों को मदद का आश्वासन दिया और बच्चों को दुलार कर आशीर्वाद दिया।

    डिजिटल डेस्क, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर से आए हर पीड़ित से स्वयं मुलाकात की, उनका प्रार्थना पत्र लिया और समस्याओं के निदान का आश्वासन किया।

    मुख्यमंत्री ने जनपद में तैनात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ितों की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान पर विशेष जोर रहे। पुलिस से जुड़े मामलों में निष्पक्षता व पारदर्शिता पूर्वक कार्रवाई पर अधिकारी विशेष ध्यान दें।

    42 से अधिक फरियादियों ने सीएम के समक्ष रखी अपनी फरियाद

    ‘जनता दर्शन’ में 42 से अधिक फरियादी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर एक से मिलकर उनकी समस्याएं जानीं और उचित कार्रवाई के लिए आश्वस्त किया। ‘जनता दर्शन’ में जमीनी विवाद, राजस्व व पुलिस से संबंधित भी कई मामले आए।

    इस पर सीएम ने निर्देश दिया कि पुलिस कार्रवाई निष्पक्षता व पारदर्शिता से सुनिश्चित की जाए। पुलिस आयुक्त, एडीजी, एसएसपी व एसपी जनता की समस्याओं की निगरानी रखें और प्रमुखता से उसके निस्तारण पर ध्यान दें।

    हर पीड़ित की मदद के लिए खड़ी है हमारी सरकार

    दो पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से अतिरिक्त आर्थिक सहायता की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री ने दोनों फरियादियों को मदद का आश्वासन दिया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर पीड़ित की मदद के लिए खड़ी है। चिकित्सा के लिए नियमित रूप से पीड़ितों को आर्थिक मदद की जा रही है। आप भी एस्टिमेट बनवाकर उपलब्ध कराएं, सरकार मदद करेगी।

    बच्चों को किया अपनत्व भरा दुलार

    ‘जनता दर्शन’ में अभिभावकों के साथ कुछ बच्चे भी आए। मुख्यमंत्री ने उन बच्चों को अपनत्व से दुलारा-पुचकारा, फिर उन्हें चॉकलेट दी।

    सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ बच्चों का हालचाल भी जाना। सीएम ने उन्हें मन लगाकर पढ़ने और खूब नाम करने का आशीर्वाद दिया।

