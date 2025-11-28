लखनऊ में गोमती नदी में कूदकर महिला ने की आत्महत्या

जागरण संवाददाता, लखनऊ। पक्का पुल के पास गोमती नदी में बुधवार देर रात एक महिला ने कूदकर जान दे दी। अंधेरा होने के कारण तत्काल तलाश में सफलता नहीं मिल सकी थी। गुरुवार सुबह एसडीआरएफ टीम व स्थानीय गोताखोरों की संयुक्त खोजबीन के बाद महिला का शव नदी से बरामद किया गया।

पुलिस ने इंटरनेट मीडिया की मदद से शिनाख्त कर परिवारीजन को सूचना दी। फिलहाल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय ने बताया कि ठाकुरगंज के बाबा हजारा बाग निवासी कमल ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना दी।

युवक ने बताया कि देर रात एक महिला ने पुराने पक्के पुल से गोमती नदी में छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई गई, लेकिन अंधेरा और तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिल सकी। रात भर तलाश जारी रहने के बाद गुरुवार सुबह एसडीआरएफ को बुलाया गया, जिसके बाद करीब घंटे भर की मशक्कत में महिला का शव बरामद कर लिया गया।