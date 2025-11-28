कोहरे के चलते रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में किया बड़ा बदलाव, ईदगाह-भरतपुर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें रहेंगी रद

जागरण संवाददाता, आगरा। एक दिसंबर से संभावित कोहरे को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। ईदगाह-भरतपुर एक्सप्रेस को रद कर दिया गया है। ताज एक्सप्रेस आंशिक रूप से झांसी से ग्वालियर स्टेशन के मध्य रद रहेगी।

आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस सप्ताह में चार दिन ही चलेगी। छह दिसंबर से आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी सप्ताह में पांच दिन चलेगी। अधिकांश ट्रेनों को 28 फरवरी 2026 तक के लिए रद कर दिया गया है। यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए रेलवे द्वारा रद और जिन ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है।

उनका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि जिन ट्रेनों को रद किया गया है। यात्रियों को टिकट का किराया वापस किया जाएगा।

नई दिल्ली-कोसीकलां एक्सप्रेस, कोसीकलां-नई दिल्ली एक्सप्रेस, ईदगाह-भरतपुर एक्सप्रेस, भरतपुर-ईदगाह एक्सप्रेस, ईदगाह-भरतपुर मेमू, भरतपुर-ईदगाह मेमू। वहीं ताज एक्सप्रेस का संचालन झांसी से ग्वालियर के मध्य नहीं होगा। मथुरा-हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन मथुरा से आगरा कैंट के मध्य नहीं होगा।



एक दिसंबर से 28 फरवरी तक रद रहेंगी ये ट्रेनें

एक दिसंबर से 27 फरवरी तक आगरा कैंट-होशियारपुर एक्सप्रेस का संचालन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नहीं होगा।

दो दिसंबर से 28 फरवरी तक होशियारपुर-आगरा एक्सप्रेस का संचालन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नहीं होगा।

पांच दिसंबर से 27 फरवरी तक हावड़ा-मथुरा एक्सप्रेस का संचालन आगरा कैंट से मथुरा के मध्य नहीं होगा। छह दिसंबर से 28 फरवरी तक आगरा फोर्ट-लखनऊ इंटरसिटी, लखनऊ-आगरा फोर्ट इंटरसिटी का शनिवार और रविवार को संचालन नहीं होगा।

अजमेर सियालदह एक्सप्रेस का संचालन दो दिसंबर से प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को नहीं होगा। सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस का संचालन तीन दिसंबर से प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार और रविवार को नहीं होगा।



तीन दिसंबर से प्रभावित रहेगा कानपुर रूट

कानपुर-लखनऊ रेल खंड स्थित अमौसी-मानक नगर स्टेशनों के मध्य रेलवे फाटक पांच-सी की मरम्मत का कार्य होगा। इसके चलते ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। लखनऊ-झांसी एक्सप्रेस को रद कर दिया गया है। डेढ़ दर्जन से अधिक ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है।