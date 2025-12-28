लखनऊ में अमीनाबाद दवा थोक बाजार 29 दिसंबर से एक जनवरी 2026 तक रहेगा बंद, खुले रहेंगे मेडिकल स्टोर

जागरण संवाददाता, लखनऊ। दवा व्यापार मंडल (गिरिराज) लखनऊ ने डीएम को पत्र भेजकर निर्णय किया है कि अमीनाबाद थोक बाजार के दवा व्यापारी हर वर्ष की तरह इस बार भी शीतकालीन अवकाश पर रहेंगे। दवा व्यापार मंडल (गिरिराज) के अध्यक्ष सुरेश कुमार व महामंत्री संजीव अग्रवाल ने बताया कि पिछले एक दशक से भी अधिक समय से सभी व्यापारी इस शीतकालीन अवकाश को अपने परिवार के साथ आनंदपूर्वक मनाते आ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने दावा किया है कि हर प्रतिष्ठान पर जाकर अवकाश को लेकर सर्वेक्षण कराया गया और 95 प्रतिशत व्यापारियों ने इस अवकाश के पक्ष में अपनी सहमति दी है। यही नहीं प्रेस नोट के माध्यम से बताया गया कि जरूरत पड़ने पर दवा व्यापार मंडल (गिरिराज) यह सर्वेक्षण सत्यापन के लिए दिखा भी सकता है। उनके मुताबिक खुदरा मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। अमीनाबाद के बाहर के थोक विक्रेता पूर्व की तरह कार्यरत रहेंगे।