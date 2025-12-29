जागरण संवाद दाता, लखनऊ। नए वर्ष में कुल 54 दिन शहनाई बजेगी, हालांकि जनवरी में विवाह मुहूर्त नहीं हैं। पांच फरवरी से फिर सहालग शुरू होगी। इसके बाद अगस्त, सितंबर व अक्टूबर छोड़कर हर महीने शादी की लग्न हैं। ज्योतिषाचार्य एसएस नागपाल ने बताया कि सूर्य की धनु संक्रांति के कारण 16 दिसंबर से खरमास लगा है। इस नाते एक माह विवाह आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। 12 दिसंबर से शुक्र 52 दिन के लिए अस्त चल रहे हैं। इस कारण नव वर्ष में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद भी विवाह कार्य स्थगित रहेंगे। इसके बाद पांच फरवरी से लग्न शुरू होगी।

इस दौरान विवाह संस्कार, वर-वधु मिलन और मंगल कार्यों के लिए ग्रह-योग अत्यंत शुभ माने गए हैं। 2026 में कुछ महीने ऐसे भी रहेंगे, जब परंपरागत रूप से विवाह नहीं किए जाएंगे। 14 मार्च के बाद एक माह के लिए मीन खरमास लग जाएगा। उसमें भी विवाह नहीं होते हैं। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी होगी और चातुर्मास प्रारंभ हो जाएगा। 20 नवंबर को पुन: देवउठनी एकादशी के बाद सहालग शुरू होगी।