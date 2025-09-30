Weather Update: यूपी में मौसम पलटा... मानसून की विदाई के बाद झमाझम बारिश, इन जिलों में बरसात का अलर्ट

लखनऊ में आज मौसम उमस और गर्मी से राहत देगा। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3 अक्टूबर तक लखनऊ और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है आगरा और नोएडा एक्सप्रेसवे पर बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में बारिश हो सकती है।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। UP Weather Update: यूपी में आज मौसम उमस और गर्मी से राहत लेकर आएगा। कई दिनों से निकल रही तेज धूप से उमसभरी गर्मी से आज राहत मिल सकती है। आगरा में सुबह से बादल डेरा जमाए हुए हैं।

वहीं नोएडा एक्सप्रेसवे पर बरसात ने मौसम सुहाना कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार, आज से तीन अक्टूबर तक लखनऊ और आसपास समेत पूर्वी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इसके बाद चार अक्टूबर से मौसम फिर से बदल जाएगा और तेज धूप निकलेगी।

आज यूपी के मौसम विभाग का ये है पूर्वानुमान वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि दक्षिणी और पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में मंगलवार से राजधानी समेत करीब 40 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन में बादलों का डेरा रहेगा और धूप हल्की निकलने से उमस से राहत मिलेगी।

आज से 3 अक्टूबर तक लखनऊ और पूर्वांचल के जिलों में बारिश का अलर्ट उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर से मानसून की विदाई हो गई है। अक्टूबर के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से से भी मानसून की वापसी हो जाएगी। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब क्षेत्र की तीव्रता में रविवार को और बढ़त के बाद इसका असर प्रदेश के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में दिखेगा। खासकर, बुंदेलखंड और लखनऊ समेत अवध के कुछ हिस्सों में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है।