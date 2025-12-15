Language
    Vedanti: मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने डॉ. रामविलास दास वेदांती के निधन पर शाेक जताया, बताया एक युग का अवसान

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    Dr RamVilas Das Vedanti: श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम में वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती ...और पढ़ें

    Hero Image

    डॉ. रामविलास दास वेदांती-मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः मुख्यमंत्री याेगी आदित्यनाथ ने डॉ. रामविलास दास वेदांती ने निधन गहरा शाेक जताया है। उन्हाेंने एक्स हैंडिल पर एक पाेस्ट में महान संत के निधन काे अपूरणीय क्षति बताया है।

    याेगी आदित्यनाथ ने लिखा है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख स्तंभ, पूर्व सांसद एवं श्री अयोध्या धाम में वशिष्ठ आश्रम के पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती जी महाराज का गोलोकगमन आध्यात्मिक जगत और सनातन संस्कृति के लिए अपूरणीय क्षति है।उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।

    उनका जाना एक युग का अवसान है। धर्म, समाज व राष्ट्र की सेवा को समर्पित उनका त्यागमय जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त शिष्यों एवं अनुयायियों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!

    उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाले विश्व हिन्दू परिषद के अग्रणी नेता, पूर्व सांसद एवं पूज्य संत डॉ. रामविलास वेदांती महाराज के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। उनका निधन आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है।

    धर्म, समाज और राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा को समर्पित उनका त्यागपूर्ण जीवन हम सभी के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। प्रभु श्रीराम जी से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा तथा उनके शिष्यों एवं अनुयायियों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करें।

    गाैरतलब है कि साेमवार काे राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व सांसद डॉ रामविलास दास वेदांती कासाकेतवास हो गया है। रीवा मध्य प्रदेश में एक कथा महोत्सव के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उनका निधन हो गया। 77 वर्षीय रामविलास दास वेदांती का मंदिर आंदोलन में अहम योगदान रहा है।

    डॉ रामविलास दास वेदांती दस दिसंबर को दिल्ली से मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे थे, जहां उनकी रामकथा चल रही थी। बीमार पड़ने के बाद पिछले दो दिनों से उनका वहीं इलाज चल रहा था। आज सुबह दिल्ली ले जाने के लिए एयर एंबुलेंस पहुंची, लेकिन कोहरे के कारण लैंड नहीं हो पाई।