Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड महोत्सव में 10 दिनों में तीन करोड़ का कारोबार, 2500 से ज्यादा कलाकारों ने दी प्रस्तुति

    By Mahendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:36 PM (IST)

    लखनऊ में उत्तराखंड महापरिषद द्वारा आयोजित दस दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव में तीन करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इस महोत्सव में 2500 से अधिक कलाकारों ने प्रस ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। उत्तराखंड महापरिषद की ओर से आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में तीन करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। संगठन की आम सभा की बैठक में पदाधिकारियों ने यह जानकारी दी।

    संयोजक दीवान सिंह अधिकारी, अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत, महासचिव भरत सिंह बिष्ट की उपस्थिति में कोषाध्यक्ष केएस चुफाल ने महोत्सव के आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। दस दिवसीय महोत्सव में लगभग 2500 कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुतियां दीं। एक लाख से अधिक दर्शकों ने महोत्सव का लुत्फ उठाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रत्येक स्टाल 20 हजार रुपये प्रतिदिन के न्यूनतम औसत से 150 से ज्यादा स्टालों में तीन करोड़ से ज्यादा का व्यापार हुआ। समीक्षा बैठक के बाद 51 सदस्यीय नई कार्यकारिणी का सर्वसम्मति से गठन किया गया। मनोनीत चुनाव अधिकारी महेश पांडेय की निगरानी में वर्तमान कार्यकारिणी को भंग किया गया।

    सभी सदस्यों ने उसी टीम को पुनः नेतृत्व सौंपने की इच्छा व्यक्त की। इस आशय का प्रस्ताव दीवान सिंह अधिकारी ने प्रस्तुत किया, जिसका समर्थन मंगल सिंह रावत एवं महेश चंद्र सिंह रौतेला ने किया।

    आम सभा ने महापरिषद के अध्यक्ष पद पर हरीश चंद्र पंत व महासचिव पद पर भरत सिंह बिष्ट को पुनः निर्वाचित घोषित किया।

    मुख्य संयोजक भवान सिंह गर्बियाल, संयोजक दीवान सिंह अधिकारी, हेम चन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगल सिंह रावत, उपाध्यक्ष गोविन्द बल्लभ फुलारा, आरपी तिवारी, किशोर चन्द्र कोठारी, महेश चन्द सिंह रौतेला, पूरन सिंह जीना, भुवन सिंह, सुरेश चन्द्र पाण्डेय, महेन्द्र सिंह राणा, राजेन्द्र सिंह बिष्ट व सचिव राजेश बिष्ट घोषित किए गए।