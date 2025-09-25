UP News: राज्य में विश्व पर्यटन दिवस पर शुरू होगी गाइडेड टूर सेवा, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलेगा नया अनुभव

उत्तर प्रदेश सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस पर लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए गाइडेड टूर शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल श्रद्धालुओं को भक्ति और सुविधा प्रदान करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती पैकेज और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा है। इस टूर में सुरक्षित किफायती और सार्थक यात्रा का लाभ मिलेगा साथ ही पौराणिक कथाओं से भी रूबरू कराया जाएगा।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी सरकार विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर) के अवसर पर श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए नई सौगात लेकर आयी है। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC)द्वारा लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए एक दिवसीय गाइडेड टूर शुरू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भक्ति और सुविधा दोनों एक साथ उपलब्ध कराना है। खासतौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती पैकेज और सरल ऑनलाइन बुकिंग (www.upstdc.co.in) की सुविधा दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाइडेड टूर से श्रद्धालुओं को मिलेगा सुरक्षित, किफायती और सार्थक यात्रा का लाभ पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप श्रद्धालुओं और पर्यटकों की पौराणिक स्थलों पर यात्रा सुगम करने के लिए विभिन्न कदम उठाये जा रहे हैं। इसी के तहत सीएम योगी के नेतृत्व में नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए गाइडेड टूर प्रदेश में आस्था पर्यटन को और मजबूती प्रदान करने के लिए कदम उठाया गया है। इसमें हमारी प्राथमिकता है सुरक्षित, किफायती और सार्थक यात्रा, जो सभी के लिए सुलभ हो।

नैमिषारण्य टूर संचालन दिवस: शुक्रवार, रविवार, सोमवार

समय: सुबह 8:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक

किराया: 1,700 रुपये, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,000 रुपये

दर्शनीय स्थल: चक्रतीर्थ, व्यास गद्दी, ललिता देवी मंदिर अयोध्या टूर संचालन दिवस: शनिवार, रविवार

समय: सुबह 8:00 बजे से रात 8:30 बजे तक

किराया: 2,000 रुपये, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 1,000 रुपये।

दर्शनीय स्थल: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी श्रद्धालुओं को पौराणिक कथाओं से कराया जाएगा रूबरू निगम की प्रबंध निदेशक ईशा प्रिया ने बताया कि प्रत्येक पैकेज में गाइड द्वारा पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का रोचक वर्णन, भोजन-जलपान तथा एक स्मृति चिह्न शामिल है। इन टूर पैकेजों में वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही यह पहल सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने का माध्यम भी बनेगी।