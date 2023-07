यूपी मदरसा बोर्ड का परिणाम 27 जुलाई को आएगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह परिणाम को जारी करेंगे। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डा. इफ्तिखार अहमद जावेद ने बताया कि इस बार बोर्ड परीक्षा में सवा लाख से अधिक छात्र-छात्राएं शामिल हुईं हैं। मुंशी मौलवी आलिम कामिल एवं फाजिल सभी का परीक्षा परिणाम गुरुवार को जारी हो जाएगा। मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम देखा जा सकेगा।

