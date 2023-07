Gyanvapi Masjid Case Live News: ज्ञानवापी परिसर में शुरू हुआ ASI का सर्वे, मस्जिद पक्ष की आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

Gyanvapi Case: काशी जोन के डीसीपी राम सेवक गौतम ने बताया कि एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कर रहा है। सभी भक्तों के सुचारू रूप से दर्शन करने के लिए पार्किंग की व्यवस्ता की गई है, साथी ही बैरिकेडिंग भी लगाई गई है।

#WATCH | Varanasi: "Parking facilities have been made and barricading has also been done...All devotees are smoothly having the darshan and all the security arrangements are in place," says DCP Kashi Zone, Ram Sewak Gautam as ASI (Archaeological Survey of India) conducts survey… pic.twitter.com/ORFL9O3SvI