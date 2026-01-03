उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था से बढ़ा निवेशकों का भरोसा, वन ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ता यूपी

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अब केवल देश का हृदय स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय उद्योग जगत के लिए 'ग्रोथ इंजन' बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में प्रदेश ने अपनी छवि को एक सुरक्षित और प्रशासनिक रूप से स्थिर राज्य के रूप में स्थापित किया है। इसी का परिणाम है कि आज देश के बड़े औद्योगिक घराने और निवेशक उत्तर प्रदेश को अपनी पहली प्राथमिकता मान रहे हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के अध्यक्ष और प्रमुख उद्यमियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर राज्य के बदलते गवर्नेंस मॉडल और निवेश अनुकूल वातावरण की सराहना की।

सुरक्षा और सुशासन: निवेश के नए मानक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संवाद के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सख्त कानून-व्यवस्था ने निवेश की जमीन तैयार की है। निवेशकों के अनुसार, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिरता प्राथमिक शर्त होती है, जिसे वर्तमान सरकार ने धरातल पर उतार कर दिखाया है। विशेष रूप से 'डिक्रिमिनलाइजेशन विधेयक' लागू होने के बाद उद्यमियों में यह विश्वास जागा है कि यहाँ व्यापार करना न केवल सुरक्षित है, बल्कि कानूनी रूप से भी सुगम है।

डिजिटल क्रांति: 'निवेश मित्र 3.0' से आसान होगी राह उत्तर प्रदेश अब 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के मामले में डिजिटल नवाचारों का नेतृत्व कर रहा है। मुख्यमंत्री के साथ चर्चा में राज्य के सिंगल-विंडो सिस्टम की सफलता पर विशेष जोर दिया गया:

निवेश मित्र पोर्टल: वर्तमान में 43 विभागों की 525 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

निवेश मित्र 3.0: जल्द ही इस पोर्टल का अपग्रेड वर्जन लॉन्च होगा, जिसमें AI और चैटबॉट जैसी अत्याधुनिक तकनीकें निवेशकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करेंगी।

पारदर्शिता: मानवीय हस्तक्षेप को कम कर डिजिटल स्वीकृतियों ने उद्योगों की स्थापना को समयबद्ध और पारदर्शी बनाया है। इन्फ्रास्ट्रक्चर बना औद्योगिक रीढ़ राज्य के औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूती देने में एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और एयरपोर्ट्स के नेटवर्क ने अहम भूमिका निभाई है। मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और बिजली-पानी की निर्बाध आपूर्ति ने उत्तर प्रदेश को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने में मदद की है।