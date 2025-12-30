'लैब से लैंड' तक पहुंचे वैज्ञानिक, अन्नदाताओं की समृद्धि के लिए यूपी में कृषि क्रांति का नया अध्याय
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2025 को 'अन्नदाता' के उत्थान और कृषि अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण का वर्ष घोषित किया है। 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' के तह ...और पढ़ें
डिजिटल टीम, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वर्ष 2025 को 'अन्नदाता' के उत्थान और कृषि अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण के नाम कर दिया है। 'डबल इंजन' सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि इस वर्ष पहली बार कृषि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं (Labs) की फाइलों से निकलकर सीधे किसानों के खेतों (Land) तक पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में कृषि क्षेत्र इस वर्ष सबसे बड़ा इंजन बनकर उभरा है।
विकसित कृषि संकल्प अभियान: 23 लाख किसानों से सीधा संवाद
वर्ष 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धि 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' रहा। 29 मई से 12 जून के बीच चले इस महा-अभियान के तहत:
- प्रदेश के 14,170 गांवों में सीधे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- 23.30 लाख किसानों से कृषि वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने रूबरू होकर आधुनिक खेती के गुर साझा किए।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वयं विभिन्न जनपदों में पहुंचकर किसानों का उत्साहवर्धन किया।
मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात: 6% ब्याज पर लोन और गन्ने के दाम में वृद्धि
किसानों को आर्थिक बोझ से मुक्त करने के लिए सरकार ने दो ऐतिहासिक घोषणाएं कीं:
सस्ता ऋण: मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत अब लघु व सीमांत किसानों को यूपी सहकारी ग्राम विकास बैंक (LDB) से मात्र 6% ब्याज पर ऋण मिलेगा। इससे पहले यह दर 11.50% थी; शेष ब्याज का भार राज्य सरकार उठाएगी।
गन्ना मूल्य वृद्धि: पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के दाम में ₹30 प्रति कुंतल का इजाफा किया गया है। अब अगेती प्रजाति का मूल्य ₹400 प्रति कुंतल हो गया है, जिससे किसानों को ₹3,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर: सीड पार्क और टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना
किसानों को उन्नत बीज और तकनीक उपलब्ध कराने के लिए राज्य में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है:
लखनऊ (अटारी): भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की स्मृति में आधुनिक सीड पार्क का निर्माण शुरू।
बाराबंकी: टिश्यू कल्चर की हाई-टेक लैब के लिए 31 एकड़ भूमि चिह्नित।
पीलीभीत: बासमती चावल के उत्पादन और प्रशिक्षण के लिए 7 एकड़ में विशेष केंद्र की स्थापना (एपीडा के सहयोग से)।
रिकॉर्ड बीज वितरण और पीएम किसान सम्मान निधि
योगी सरकार ने इस वर्ष पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बीजों का ऐतिहासिक वितरण किया है।
बीज वितरण: वर्ष 2025-26 में 11.31 लाख कुंतल बीज अनुदान पर वितरित किए गए, जो पिछले वर्ष से 2.61 लाख कुंतल अधिक है।
पीएम किसान निधि: उत्तर प्रदेश डीबीटी के माध्यम से लाभ देने वाला अग्रणी राज्य बना। 21वीं किस्त तक प्रदेश के 3.12 करोड़ किसानों के खातों में 94,668.58 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं।
यंत्रीकरण से बढ़ी उत्पादकता
खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने कृषि यंत्रों पर भी विशेष जोर दिया है। इस वर्ष नवंबर तक हजारों नए कृषि यंत्रों और फार्म मशीनरी बैंकों को पोर्टल के माध्यम से किसानों तक पहुंचाया गया है। 2017 से अब तक राज्य में 2.31 लाख उन्नत कृषि यंत्र वितरित किए जा चुके हैं, जो यूपी की खेती को 'स्मार्ट फार्मिंग' की ओर ले जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।