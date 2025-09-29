17 नगर निगमों के महापौरों व पार्षदों 200 नगर पालिकाओं और 545 नगर पंचायतों के अध्यक्षों व सदस्यों से वर्चुअल संवाद किया।

आय सृजन और आत्मनिर्भरता के नए माध्यम तलाशें नगरीय निकाय : योगी राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रत्येक नगर निकाय अपनी कार्ययोजना में नवाचार को स्थान दे और ईज आफ लिविंग की अवधारणा के साथ नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण को केंद्र में रखे। विकसित यूपी के निर्माण में नगर निकायों की केंद्रीय भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों को आय सृजन और आत्मनिर्भरता के नए माध्यम तलाशने होंगे। अपनी कार्ययोजना बनाते समय सभी नगरीय निकाय इसके लिए प्रयास करें। यह तभी संभव है जब जनप्रतिनिधि स्वयं पहल करें और नागरिकों को इस यात्रा का सक्रिय भागीदार बनाएं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘विकसित यूपी-2047’ संवाद शृंखला के तहत सोमवार को प्रदेश के 17 नगर निगमों के महापौरों व पार्षदों, 200 नगर पालिकाओं और 545 नगर पंचायतों के अध्यक्षों व सदस्यों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की शहरी आबादी कई गुणा बढ़ेगी। ऐसे में नगर निकायों को अपनी सोच और कार्यशैली दोनों को बदलना होगा। शहरी विकास की योजनाएं भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को ध्यान में रखकर ही तैयार करनी होगी। हर नगर स्मार्ट सेवाओं, हरीतिमा विस्तार, बेहतर यातायात व्यवस्था और डिजिटल पहुंच का आदर्श बने। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी नगरीय निकायों में विकसित यूपी विषय पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। नगर विकास और नियोजन विभाग इस संबंध में आवश्यक प्रबंध करें।