11 जनवरी को होगी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मेन परीक्षा, 5272 खाली पदों पर सिलेक्शन के लिए होंगे एग्जाम
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुख्य परीक्षा की तिथि 11 जनवरी घोषित की है, जिसमें 5272 पदों पर चयन होगा।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से परिवार कल्याण महानिदेशालय के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) पदों पर चयन के लिए मुख्य परीक्षा 11 जनवरी को है। कुल 5272 रिक्त पदों पर चयन के लिए यह परीक्षा होगी। इन पदों में 4892 पद सामान्य चयन और 380 पद विशेष चयन के अंतर्गत शामिल हैं।
यह परीक्षा बरेली, लखनऊ और झांसी में आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा जनपद की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in पर जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने परीक्षा जनपद की जानकारी देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
कनिष्ठ सहायक की मुख्य लिखित परीक्षा एक फरवरी को
उप्र प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक पदों के लिए मुख्य लिखित परीक्षा एक फरवरी को है। इसके लिए कुल एक लाख 32 हजार 538 अभ्यर्थियों को शार्टलिस्ट किया गया है। मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए सभी शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा शुल्क आनलाइन माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 80 रुपये तय किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।
