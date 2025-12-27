गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी यूपी की 14 लखपति दीदियां, कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम में बनेंगी विशेष अतिथि

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में प्रदेश की लखपति दीदियां विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की 14 दीदियों को यह सम्मान मिलने जा रहा है।

समारोह में शामिल होने वाली दीदियों में बिजनौर की ऋतु हलदर व सुमन रानी, संभल की अनुपमा सिंह व मोनिका, इटावा की मंत्रावती व विजेता कुमारी, गोरखपुर की राजकुमारी देवी व मंशा देवी, बलिया की दुर्गेश तिवारी, चित्रकूट की निर्मला देवी, रायबरेली की गुड़िया देवी, झांसी की प्रवेश कुमार, कौशांबी की सरिता देवी और देवरिया की आशा गुप्ता शामिल हैं।