गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी यूपी की 14 लखपति दीदियां, कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम में बनेंगी विशेष अतिथि
गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में उत्तर प्रदेश की 14 लखपति दीदियां विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये दीदियां उप्र राज्य ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली परेड में प्रदेश की लखपति दीदियां विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। उप्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की 14 दीदियों को यह सम्मान मिलने जा रहा है।
समारोह में शामिल होने वाली दीदियों में बिजनौर की ऋतु हलदर व सुमन रानी, संभल की अनुपमा सिंह व मोनिका, इटावा की मंत्रावती व विजेता कुमारी, गोरखपुर की राजकुमारी देवी व मंशा देवी, बलिया की दुर्गेश तिवारी, चित्रकूट की निर्मला देवी, रायबरेली की गुड़िया देवी, झांसी की प्रवेश कुमार, कौशांबी की सरिता देवी और देवरिया की आशा गुप्ता शामिल हैं।
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इन सभी दीदियों का गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप मे जाना, प्रदेश के लिए खासतौर से स्वंय सहायता समूहों के लिए गौरव की बात है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लखपति दीदियों को दिल्ली ले जाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित कर ली जाएं।
