नये साल में डेढ़ लाख नौकरियां देगी योगी सरकार, पुलिस-शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर होगी भर्ती

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नये वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को डेढ़ लाख सरकारी नौकरियों का तोहफा देने की तैयारी कर रही है। वर्ष 2026 में पुलिस और शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं राजस्व विभाग में 20 हजार पदों पर भर्ती होगी और कारागार, आवास विकास, बाल विकास पुष्टाहार, स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े पदों पर भी भर्ती की जाएगी। इसके साथ ही निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है और इसी साल में पांचवी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) का आयोजन किया जाएगा।

सरकार के अनुसार सरकारी नौकरियों के लिए अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरणों में है। इसमें सबसे पहले पुलिस विभाग की ओर से करीब 50 हजार पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इनमें 30 हजार आरक्षी, पांच हजार सब इंस्पेक्टर और अन्य 15 हजार पद शामिल हैं। वहीं शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य ओर अन्य रिक्तियों को मिलाकर 50 हजार पदों को भरा जाएगा।

राजस्व विभाग में 20 हजार पदों में सबसे ज्यादा लेखपालों के पद शामिल हैं। नये साल की शुरुआत में ही पांचवीं जीबीसी के माध्यम से पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। दावा है कि योगी सरकार ने अपने पहले और वर्तमान कार्यकाल में हुई चार जीबीसी के माध्यम से 15 लाख करोड़ रुपये से अधिक की औद्योगिक परियोजनाएं धरातल पर उतारी हैं, जिनसे 60 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार की गारंटी मिली है।

इसके साथ ही सरकार एक और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कराने पर भी विचार कर रही है। इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और इन्वेस्ट यूपी ने व्यापक कार्ययोजना बनाई है। जीआईएस में अधिक से अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पिछली बार की तरह इस बार भी देश के प्रमुख राज्यों के साथ ही कई बड़े देशों में रोड शो आयोजित किए जाएंगे।



इन उम्मीदों को भी लगेंगे पंख

जेवर में 3300 एकड़ में 7000 करोड़ की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ एक रनवे के साथ प्रस्तावित है। आगे इसमें पांच रनवे क्रियाशील होंगे। यह एयरपोर्ट प्रतिवर्ष एक करोड़ यात्रियों की क्षमता का होगा और प्रतिदिन 150 उड़ानें संचालित हो सकेंगी।