यूपी में महिला विधायकों के माता-पिता को भी मिलेगा स्वास्थ्य बीमा का लाभ, विधानसभा अध्यक्ष ने सरकार को दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। विधान सभा में बुधवार को सपा सदस्य डॉ. रागिनी सोनकर ने महिला विधायकों के माता-पिता या सास-ससुर को स्वास्थ्य बीमा का लाभ न मिलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पुरुष विधायकों के माता-पिता तो स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल रहते हैं, जबकि महिला विधायकों का परिवार तो रहता है लेकिन उनके माता-पिता या सास-ससुर के लिए यह सुविधा नहीं है।

डॉ. रागिनी ने कहा कि यह किसी एक दल के विधायक का मामला नहीं है सभी दलों की महिला विधायकों से जुड़ा है। विधान सभा अध्यक्ष सतीश महाना ने संसदीय कार्य मंत्री से इस मामले को दिखवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिला विधायकों के माता-पिता या फिर सास-ससुर जो भी उन पर आश्रित हैं उन्हें भी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने उठाया वर्षों पुराने मदरसों व मजारों को तोड़ने का मामला विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने बुधवार को सिद्धार्थनगर में वर्षों पुराने मदरसों व मजारों को तोड़ने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि वहां प्रसिद्ध फागू शाह बाबा की मजार ध्वस्त कर दी गई है। इसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग जाते थे। मजार तोड़ने के बाद वहां उल्लास मनाया गया। राजनीतिक लाभ के लिए वहां ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे दंगा हो जाए।