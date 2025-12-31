Language
    आईटी हब के साथ लखनऊ और नोएडा में बनेंगी AI सिटी, यूपी बनेगा तकनीक और नवाचार का केंद्र

    By Dilip Sharma Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:04 PM (IST)

    Lucknow and Noida is Proposed for AI City: सरकार के प्रयास से लखनऊ और नोएडा मे आर्टीफिशियल इंटेलीजेस (एआइ) सिटी विकसित की जाएंगीं। वहीं यहां पर स्थापि ...और पढ़ें

     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम अपने पत्र के माध्यम से प्रतिबद्धता जताई 

    राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार आने वाले वर्ष में प्रदेश को तकनीक और नवाचार का केंद्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता के नाम अपने पत्र के माध्यम से यह प्रतिबद्धता जताई है।

    योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश को आईटी के साथ एआई हब बनाने के प्रयास में है। सरकार के प्रयास से लखनऊ और नोएडा मे आर्टीफिशियल इंटेलीजेस (एआइ) सिटी विकसित की जाएंगीं। वहीं यहां पर स्थापित सेमी कंडक्टर यूनिट के निर्माण की गति भी बढ़ाई जाएगी।

    योगी की पाती में कहा गया है कि सरकार का जोर सेमीकंडक्टर, एआइ और डेटा सेंटर पर रहेगा। प्रदेश को वैश्विक स्तर पर सूचना प्रोद्योगिकी और एआइ के क्षेत्र में प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लखनऊ और नोएडा को एआइ सिटी के रूप में विकसित करने की योजना है।

    पिछले दिनों टाटा समूह के अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन ने भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर एआइ सिटी के विकास सहित अन्य प्रस्ताव रखे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि डेटा सेंटर क्षेत्र में सरकार का लक्ष्य तीस हजार करोड़ रुपये के निवेश का है। वर्तमान में पांच हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क का व्यावसायिक उपयोग शुरू हो चुका है। इसके साथ ही नौ अन्य शहरों में साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क स्थापित किए गए हैं।

    सुरक्षित डेटा सेंटर नीति के कारण निवेशकों का विश्वास प्रदेश में बढ़ा है। इसके साथ ही जेवर में 3700 करोड़ की लागत से सेमी कंडक्टर यूनिट का निर्माण कार्य भी चल रहा है। वहीं एआइ प्रज्ञा कार्यक्रम के माध्यम से दस लाख लोगों को एआइ का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोशिश है युवाओं को आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में कुशल बनाया जाए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि AI भविष्य की तकनीक है, जो शासन (Governance), स्वास्थ्य, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापक सुधार लाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक मजबूत डिजिटलइकोसिस्टम तैयार कर रही है ताकि AI आधारित निवेश और नवाचार (Innovation) को बढ़ावा मिल सके।