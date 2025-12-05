Language
    UP Weather Today: चार डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान, अभी और गिरेगा; पढ़िए IMD का ताजा अपडेट

    By Mahendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 07:03 AM (IST)

    लखनऊ में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसका कारण ठंडी और शुष्क हवाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार, अभी और गिरावट की संभावना है, साथ ही सुबह के समय धु ...और पढ़ें

    Hero Image

    कानपुर नगर में न्यूनतम तापमान सबसे अधिक 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। जागरण

    जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के तापमान में पिछले कुछ दिनों से हो रही बढ़ोतरी थम गई है। फिर से ठंडी एवं शुष्क पछुआ, उत्तरी-पश्चिमी हवाएं चलने से 4.6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ सुबह (भोर) के समय धुंध व कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा पड़ने की संभावना है।

    वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डा. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस सप्ताह प्रदेश के समस्त कृषि जलवायु अंचलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। लखनऊ में गुरुवार को अधिकतम तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 24.3 डिग्री सेल्सियस पर ठहरा। न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस तक गिर कर 9.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

    कानपुर नगर में प्रदेश में न्यूनतम तापमान सबसे अधिक 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कानपुर नगर में ही 5.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 2.3 डिग्री सेल्सियस तक घटकर 23.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

    प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। कानपुर देहात में अधिकतम तापमान 26.6, बहराइच में 26.4 व वाराणसी में 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।