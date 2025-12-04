Gorakhpur Weather Update: तीखी धूप में पसीना, शाम होते ही बढ़ रही गलन, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिन में धूप की तीव्रता बढ़ने से गर्म कपड़े पहनना भारी लग रहा है। शाम ढलते ही ठंड अपना असर दिखा रही है। तीखी धूप से जहां पसीना आ रहा है, तो वहीं शाम को गलन महसूस हो रही है। तापमान में उतार–चढ़ाव और पश्चिमी हवा के कारण गलन लगातार बढ़ रही है।

स्थानीय मौसम विज्ञानी का कहना है कि चार–पांच दिनों तक दिन में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। दो दिनों बाद सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसके बाद ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार दिसंबर में तीन दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई है, जिससे दिन में गर्माहट महसूस हो रही है। एक दिसंबर को अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस था, जो दो को बढ़कर 26.8 और तीन दिसंबर को 27.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 9.2 से 10.2 डिग्री सेल्सियस हो गया।