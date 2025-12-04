Language
    Gorakhpur Weather Update: तीखी धूप में पसीना, शाम होते ही बढ़ रही गलन, मौसम विभाग ने किया अलर्ट

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    गोरखपुर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। दिन में तेज धूप से गर्मी लगती है, वहीं शाम को ठंड बढ़ जाती है। तापमान में उतार-चढ़ाव और पश्चिमी हवाओं के कारण गल ...और पढ़ें

     चार–पांच दिनों ऐसे ही बना रहा रहेगा मौसम। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दिन में धूप की तीव्रता बढ़ने से गर्म कपड़े पहनना भारी लग रहा है। शाम ढलते ही ठंड अपना असर दिखा रही है। तीखी धूप से जहां पसीना आ रहा है, तो वहीं शाम को गलन महसूस हो रही है। तापमान में उतार–चढ़ाव और पश्चिमी हवा के कारण गलन लगातार बढ़ रही है।

    स्थानीय मौसम विज्ञानी का कहना है कि चार–पांच दिनों तक दिन में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। दो दिनों बाद सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ से कश्मीर, हिमाचल प्रदेश सहित अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जिसका असर मैदानी क्षेत्रों पर पड़ेगा। इसके बाद ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।

    मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार दिसंबर में तीन दिनों के भीतर अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि हुई है, जिससे दिन में गर्माहट महसूस हो रही है। एक दिसंबर को अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस था, जो दो को बढ़कर 26.8 और तीन दिसंबर को 27.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी बढ़कर 9.2 से 10.2 डिग्री सेल्सियस हो गया।

    आर्द्रता का स्तर अधिकतम 92 से 93 प्रतिशत और न्यूनतम 27 से 45 प्रतिशत के बीच रहा, जिससे दिन और रात के तापमान में अंतर अधिक महसूस हो रहा है। स्थानीय मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि अगले चार- पांच दिनों तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा।

    इस दौरान सुबह के समय कहीं पर हल्का तो कहीं मध्यम कोहरा छा सकता है। उन्होंने सलाह दी है कि भोर और शाम की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े अवश्य पहनें। दिन में तेज धूप और पसीने के बाद अचानक ठंडी हवा में आने से बीमार पड़ सकते हैं।