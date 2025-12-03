UP Weather News: दिन में धूप से राहत, सुबह शाम ठंड से बढ़ी परेशानी; IMD ने जारी किया अपडेट
उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के साथ ठंड बढ़ गई है। दिन में धूप से राहत है, पर सुबह-शाम परेशानी हो रही है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, लेकिन रै ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पडरौना। मौसम में बदलाव के साथ ही ठंड भी बढ़ने लगी है, दिन में धूप से राहत मिल रही है तो सुबह शाम पड़ने वाली ठंड से परेशानी बढ़ती जा रही है। इस दौरान देर रात में पड़ने वाले कोहरे ने वाहनों की रफ्तार रोक दी है तो लोग अब ऊनी कपड़े पहन कर निकल रहे हैं। हालांकि बाइक सवार दिन में भी जैकेट पहनना शुरू कर दिए हैं।
जिला प्रशासन ने ठंड व कोहरे को लेकर एडवाइजरी भले ही जारी कर दी है, लेकिन अभी तक नगरीय क्षेत्रों में रैन बसेरा को लेकर जिम्मेदार गंभीर नहीं है। रात में तापमान गिरने के साथ ही ठंड बढ़ती जा रही है, बाहर से आने वाले यात्रियों को ठिठ़ुरना पड़ रहा है।
पडरौना व कप्तानगंज व कसया में स्थायी रैन बसेरा है, अन्य नगरीय क्षेत्रों में अभी कोई तैयारी नहीं है। जिले के तीन नगर पालिका परिषद समेत 13 नगर निकायों में प्रशासनिक स्तर पर 13 रैन बसेरा बनाया जाना है, जिसको लेकर अभी तक कोई गंभीर नहीं है। कमोबेश यही हाल कसया, रामकोला, कप्तानगंज, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा आदि की है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है।
अलाव के लिए भेजा गया धन, कंबल की भी निविदा पूरी
एडीएम वैभव मिश्र ने बताया कि ठंड से बचाव को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दो दिन में सभी रैन बसेरा सक्रिय हो जाएंगे, इसके बाद जांच कराई जाएगी। सभी छह तहसीलों को अलाव के लिए 50-50 हजार रुपये की धनराशि भेज दी गई है। कंबल के लिए भी निविदा की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था को लेकर सभी ईओ व एसडीएम को निर्देशित किया गया है।
यह भी पढ़ें- कुशीनगर में 24 लाख की लागत से बनेगा अंत्येष्टि स्थल, संपन्न हुआ भूमि पूजन
कोहरा व हल्के बादल छाए रहने का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञानी श्रुति वी सिंह ने बताया कि पूर्वानुमानित अवधि के दौरान सुबह के समय कोहरा और ओस के साथ हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। पूर्वानुमान के अनुसार अधिकतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। सुबह और शाम के समय सापेक्षिक आर्द्रता क्रमशः 87-93 प्रतिशत और 54-57 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।
इस अवधि के दौरान तीन से पांच किमी प्रति घंटे की गति से पछुआ हवा चलने की संभावना है। पूर्वानुमानित अवधि के दौरान मुख्यतः शुष्क मौसम और ठंडी रातें रहने की संभावना है। अक्टूबर माह में बोई गई लहसुन की फसल से खरपतवार की निकासी कर हलकी सिंचाई काम अवधि के अंतराल नियमित रूप से करें।
सब्जियों वाली फसल में निकौनी एवं आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की निगरानी करें। बचाव हेतु ग्रसित तना एवं फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।