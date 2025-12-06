Language
    UP Weather Update: यूपी में ठंड का अलर्ट, आठ दिसंबर से कड़ाके की सर्दी! कानपुर सबसे ठंडा शहर

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 07:06 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश में आठ तारीख से कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की है। कानपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा, न्यू ...और पढ़ें

    ठंड से बचाव के बीच गर्म कपड़ों में कैद लाेग। जागरण

    जागरण टीम, लखनऊ। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के बाद हुई बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में हवा में भी सर्दी का अहसास होता रहा है। धूप नरम रही। सुबह-शाम की धुंध वाले मौसम में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री पहुंच गया, जिससे कानपुर लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सर्वाधिक सर्दी वाला शहर बन गया है। इससे पहले 2016 में न्यूनतम तापमान इतना कम रहा है।

    बात आज छह दिसंबर के मौसम की करें तो कई जिलों में सुबह धुंध और कोहरे के साथ होने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा, अलीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुज्जफरनगर, सहारनपुर में कोहरा पड़ सकता है। वहीं बरेली, मुरादाबाद और तराई में कोहरे के साथ ठंडी हवाएं चलने से दिन में सर्दी का अहसास होने का अनुमान है। लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के मौसम की बात करें तो सुबह ठंडी हवाएं चलेंगी और दिन में गुनगुनी धूप निकलेगी। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं। आठ दिसंबर से मौसम के तेवर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे।

    कानपुर का मौसम

    मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ बृहस्पतिवार से सक्रिय हुआ है। इसकी वजह से अगले दो दिन के दौरान हवा की गति धीमी रहेगी लेकिन सर्दी का असर बना रहेगा। दिन में धूप भी निकलेगी लेकिन रात में सर्दी भरपूर रहेगी। दो दिन बाद कानपुर और आस-पास के क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड होने की संभावना है। शीत लहर भी शुरू हो सकती है। मौसमी बदलाव की इन स्थितियों में जेट स्ट्रीम भी लगातार ऊपर-नीचे हो रही है। इससे आर्कटिक क्षेत्र की बेहद सर्द हवा एशिया के देशों में भी पहुंच रही हे। पश्चिमी विक्षोभ की गतिविधियां भी बढ़ने के आसार हैं। इससे कड़ाके की सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा। इस मौसम में किसानों को अपने खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करनी चाहिए।

    आठ से यूपी में कड़ाके की सर्दी

    मौसम विभाग के अनुसार आठ दिसंबर से कड़ाके की सर्दी शुरू होने के आसार हैं। पहाड़ों पर नए पश्चिमी विक्षोभ के आने के बाद मौसम में सर्दी और ज्यादा बढ़ेगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। हर रोज हवा में सर्दी बढ़ती जा रही है। इसकी वजह हिमालय के पश्चिमी हिस्से में आया विक्षोभ है। इसकी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और सर्द हवा तेजी से मैदानी इलाकों की ओर आने लगी है।