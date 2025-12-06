UP Weather Update: यूपी में ठंड का अलर्ट, आठ दिसंबर से कड़ाके की सर्दी! कानपुर सबसे ठंडा शहर

जागरण टीम, लखनऊ। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के बाद हुई बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में हवा में भी सर्दी का अहसास होता रहा है। धूप नरम रही। सुबह-शाम की धुंध वाले मौसम में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री पहुंच गया, जिससे कानपुर लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सर्वाधिक सर्दी वाला शहर बन गया है। इससे पहले 2016 में न्यूनतम तापमान इतना कम रहा है।

