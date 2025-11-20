Weather Forecast Update: धनबाद के माैसम पर बड़ा अपटेड, ब्लैकलिस्ट होगी रिपोर्ट देने वाली एजेंसी

जागरण संवाददाता, धनबाद। Automatic Weather Station मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए धनबाद के केंद्रीय विद्यालय-एक परिसर में स्थापित आटोमेटेड वेदर स्टेशन छह महीने से खराब पड़ा है। मौसम विभाग ने धनबाद के मौसम के वास्तविक आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है।

15 जून को अंतिम बार वेदर रिपोर्ट में धनबाद के न्यूनतम व अधिकतम तापमान की सूचना उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद एक जुलाई तक जारी वेदर रिपोर्ट की लिस्ट में धनबाद का नाम शामिल था, पर उसमें तापमान के आंकड़े शामिल नहीं थे।

एक जुलाई के बाद से वेदर रिपोर्ट की लिस्ट से धनबाद का नाम भी हट गया। मौसम विभाग के डेली वेदर रिपोर्ट से गायब होने के गुरुवार को 157 दिन पूरे हो गए। आटाेमेटेड वेदर स्टेशन संचालन का जिम्मा जिस एजेंसी को दिया गया था, उसे ब्लैकलिस्टेड करने की तैयारी चल रही है।

10 लाख खर्च के बाद भी नहीं मिल रहा अपडेट धनबाद में आटोमेटेड वेदर स्टेशन स्थापित करने में 10 लाख खर्च किया गया। मशीन इंस्टाल होने के बाद मौसम विभाग से सर्वर से लिंक कर दी गई। इससे हर घंटे मौसम का अपडेट मिलने लगा था। पर पिछले छह महीने से मौसम के सटीक आंकड़े जारी नहीं हो पा रहे हैं।