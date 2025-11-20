Weather Forecast Update: धनबाद के माैसम पर बड़ा अपटेड, ब्लैकलिस्ट होगी रिपोर्ट देने वाली एजेंसी
Weather Forecast Update: धनबाद में मौसम की गलत जानकारी देने वाली एजेंसी पर कार्रवाई होने जा रही है। माैसम केंद्र रांची ने एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एजेंसी द्वारा दी गई मौसम की रिपोर्ट में कई बार गलत जानकारी पाई गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
जागरण संवाददाता, धनबाद। Automatic Weather Station मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए धनबाद के केंद्रीय विद्यालय-एक परिसर में स्थापित आटोमेटेड वेदर स्टेशन छह महीने से खराब पड़ा है। मौसम विभाग ने धनबाद के मौसम के वास्तविक आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है।
15 जून को अंतिम बार वेदर रिपोर्ट में धनबाद के न्यूनतम व अधिकतम तापमान की सूचना उपलब्ध कराई गई थी। इसके बाद एक जुलाई तक जारी वेदर रिपोर्ट की लिस्ट में धनबाद का नाम शामिल था, पर उसमें तापमान के आंकड़े शामिल नहीं थे।
एक जुलाई के बाद से वेदर रिपोर्ट की लिस्ट से धनबाद का नाम भी हट गया। मौसम विभाग के डेली वेदर रिपोर्ट से गायब होने के गुरुवार को 157 दिन पूरे हो गए। आटाेमेटेड वेदर स्टेशन संचालन का जिम्मा जिस एजेंसी को दिया गया था, उसे ब्लैकलिस्टेड करने की तैयारी चल रही है।
10 लाख खर्च के बाद भी नहीं मिल रहा अपडेट
धनबाद में आटोमेटेड वेदर स्टेशन स्थापित करने में 10 लाख खर्च किया गया। मशीन इंस्टाल होने के बाद मौसम विभाग से सर्वर से लिंक कर दी गई। इससे हर घंटे मौसम का अपडेट मिलने लगा था। पर पिछले छह महीने से मौसम के सटीक आंकड़े जारी नहीं हो पा रहे हैं।
पूरे मानसून के दौरान प्रतिदिन के सटीक आंकड़े और वेदर रिपोर्ट जारी नहीं हुई। अब ठंड के दौरान भी हर दिन के तापमान के सटीक आंकड़े जारी नहीं हो पा रहे हैं। अनुमानित सूचनाएं ही जारी हो रही है।
हवा की गति बताने में भी सहायक
आटोमेटेड वेदर स्टेशन से 24 घंटे के अधिकतम व न्यूनतम तापमान की जानकारी मिलती है। इसके अलावा किसी भी समय का तापमान जान सकते हैं।
आद्रता, हवा की गति और उसकी दिशा का पता चलता है। पूरे साल किसी भी मौसम में होनेवाली बारिश के भी आंकड़े मिल जाते हैं। सटीक आंकड़े उपलब्ध हो जाने से सटीक पूर्वानुमान में भी मदद मिलती है।
आटोमेटेड वेदर स्टेशन काम नहीं कर रहा है। उसका संचालन करने वाली एजेंसी भी काम नहीं कर रही है। एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है।-अभिषेक आनंद,
मौसम केंद्र, रांची
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।