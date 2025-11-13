UP Weather Update: आज से और बढ़ेगी यूपी में सर्दी, सुबह चलेगी शीतलहर! देखें IMD का लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, लखनऊ। प्रदेश के ज्यादातर जिलों मौसम साफ है। तेज धूप होने से दिन का तापमान तो सामान्य है, लेकिन पछुआ हवा ने न्यूनतम तापमान में लगातार दूसरे दिन गिरावट जारी रही। लखनऊ में बुधवार को दिन का पारा 28.4 डिग्री और रात का 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार से राजधानी समेत पूर्वी यूपी के अधिकतर जिलों में हल्की ठंड बढ़ेगी। न्यूनतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस तक कमी के पूर्वानुमान हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लखनऊ समेत पूर्वी यूपी के ज्यादातर जिलों में गुरुवार से बढ़ेगी हल्की ठंड

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, अगले दो-तीन दिन रात के पारे में गिरावट के बाद ठंडी पछुआ हवा के रूख में बदलाव होगा। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फबारी थमी है। बर्फबारी थमने और पछुआ हवा के कमजोर पड़ने से मध्य एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के पारे में कोई खास बदलाव नहीं होगा।