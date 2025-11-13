दिल्ली-NCR में प्रदूषण के बीच कोहरे ने दी दस्तक, IMD का यूपी समेत कई राज्यों में शीतलहर और भारी बारिश का अलर्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 15 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। वहीं, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अगले दो दिनों तक भारी बारिश की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण गंभीर बना हुआ है।

अगले 24 घंटे में यहां होगी मूसलाधार बारिश अगले 24 घंटे के दौरान, केरल, तमिलनाडु और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आंतरिक और उत्तरी तमिलनाडु, दक्षिणी केरल और लक्षद्वीप में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है।

इन राज्यों ठंड का कहर मध्य प्रदेश, विदर्भ और झारखंड के कुछ इलाकों में ठंड की लहर से लेकर प्रचंड ठंड की लहर जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छा सकता है।

उत्तराखंड-हिमाचल में बर्फबारी की संभावना दक्षिण भारत में भारी बारिश और उत्तराखंड-हिमाचल में बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की संभावना जताई है। खासकर लाहौल स्पीति और मनाली में भारी बर्फ गिरने का अनुमान है। वहीं, उत्तराखंड के चमोली, नैनीताल, मसूरी और रुद्रप्रयाग में शीतलहर का कहर बढ़ने वाला है।

सुबह हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद उत्तर प्रदेश और बिहार में भी सर्दियों ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में दोनों ही राज्यों में बरसात की कोई संभावना नहीं है। इस दौरान बादलों की आवाजाही जारी रह सकती है। सुबह हल्का कोहरा छाए रहने की उम्मीद है।

यूपी-बिहार में बढ़ी ठंड यूपी-बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं, रात को अचानक तापमान गिरने से ठंड बढ़ सकती है। इसके अलावा बिहार के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी यूपी में शीतलहर चलने के भी आसार हैं। आंशिक सुधार के बावजूद लगातार दूसरे दिन भी हवा दमघोंटू ही हवा चलने के कारण बुधवार को वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार देखने को मिला। राजधानी का एक्यूआइ गंभीर श्रेणी में ही रहा, लेकिन उसके स्तर में कुछ कमी आई। स्माग की परत कमोबेश वैसी ही बनी रही तो हवा भी दमघोंटू ही बनी हुई है। अगले दिन भी वायु गुणवत्ता की लगभग यही श्रेणी बने रहने का पूर्वानुमान है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार बुधवार को दिल्ली का एक्यूआइ 418 रहा। इसस्तर की हवा को गंभीर श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पूर्व मंगलवार को यह 428 था। यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 10 अंकों की कमी देखने को मिली।

दिल्ली का एक्यूआइ 336 यानी बहुत खराब श्रेणी में सीपीसीबी के मुताबिक राजधानी के कुल 39 निगरानी स्टेशनों में से ज्यादातर पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही दर्ज हुई। एनसीआर के शहरों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। हालांकि स्विस एप आइक्यू एयर ने रात लगभग नौ बजे दिल्ली का एक्यूआइ 336 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्शाया।