UP Weather Today: लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई जिलों में हो रही बारिश, IMD ने 40 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट
उत्तर प्रदेश के कई जिलों जैसे कानपुर वाराणसी गोरखपुर में भारी बारिश हो रही है। वाराणसी में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि बरेली में बहुत तेज बारिश की आशंका है। लखनऊ सुल्तानपुर बाराबंकी और अयोध्या में भी बारिश की संभावना है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के कानपुर वाराणसी गोरखपुर सहित दर्जनों जिलों में बारिश तेज बारिश हो रही है। गोरखपुर में देर रात से शुरू हुई बारिश शनिवार सुबह तक जारी है। वहीं तेज हवा भी चल रही है। इसके अलावा कानपुर और वाराणसी में भी तेज बारिश हो रही है। वाराणसी में बारिश को लेकर ऑरेज अलर्ट जारी किया गया है जबकि बरेली में बहुत तेज बारिश की आशंका है। आइए प्रमुख शहरों के मौसम के बारे में जानते हैं।
आगरा और बरेली का मौसम
आगरा और बरेली में तेजी से मौसम बदल रहा है। कई दिनों से गर्मी से परेशान लोगों को बारिश से राहत मिली है। दोनों जिलों में आज तेज बारिश की संभावना है।
गोरखपुर का मौसम
स्थानीय मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि शनिवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सहित कई जिलों में भारी वर्षा हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। गरज-चमक के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर निकलने से बचें।
कानपुर का मौसम
कानपुर में हवा के कम दबाव से बनी मौसमी स्थितियों ने शुक्रवार को भी शहर में अच्छी वर्षा करा दी। शाम को लगभग एक घंटे के दौरान 6.1 मिमी तक पानी बरस गया है। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों के लिए वर्षा और तेज हवा के मौसम की चेतावनी दी है। शनिवार को ऊंचे बादलों के आने -जाने के साथ ही वर्षा की स्थितियां भी बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। दक्षिणी - पश्चिमी मानसून स्थितियों के कारण तीन दिन से शहर का मौसम बदला हुआ है।
वाराणसी का मौसम
महादेव के शहर काशी में कई दिनों से मौसम बदला हुआ है। यहां शनिवार को झमाझम बारिश से मौसम सुहाना बना दिया। वाराणसी में अगले चार दिनों के लिए वर्षा और तेज हवा के मौसम की चेतावनी दी है।
लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अयोध्या में बारिश की संभावना है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है
