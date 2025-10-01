UP Weather News: उमस के बाद बरसात का दौर, लखनऊ समेत यूपी के 40 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

UP Weather News उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी के बाद बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल और मध्यांचल में गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बनने से मौसम में बदलाव आया है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है।

जागरण संवाददाता, लखनऊ। UP Weather News: प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पिछले कई दिनों से उमस भरी गर्मी से लोग परेशान हैं। सोमवार को पूर्वांचल से शुरू हुआ बारिश का दौर मंगलवार को लखनऊ तक पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि राजधानी में बुधवार को छिटपुट बरसात होगी, लेकिन शुक्रवार लखनऊ के साथ मध्य व पूर्वी यूपी के लगभग सभी जिलों में भारी वर्षा के पूर्वानुमान हैं। प्रदेश में पांच अक्टूबर से मानसून की विदाई संभव है।

लखनऊ में आज और कल हल्की से मध्यम वर्षा का अलर्ट वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार से अगले तीन दिनों के लिए प्रदेश के अवध, पूर्वांचल और मध्यांचल में गरज-चमक के साथ कहीं-कहीं तेज बरसात की संभावना है। अभी तक ज्यादातर क्षेत्रों में तेज धूप की वजह से मौसम शुष्क बना हुआ था, लेकिन तीन दिन की बरसात से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। लखनऊ में सोमवार को लखनऊ और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में छिटपुट बूंदाबांदी हुई, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई।

पूर्वी यूपी में दो दिन जमकर बरसेंगे बादल गुरुवार और शुक्रवार को दिन व रात के पारे में तीन-चार डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर क्षेत्र बनने से एक अक्टूबर से अगले तीन दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वांचल और मध्यांचल में अचानक मौसम बदला है, जिसकी वजह से बारिश का दौर शुरू हुआ है।