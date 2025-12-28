Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में कोहरे को लेकर मौसम विभाग का 'रेड अलर्ट', सोमवार को इन 37 जिलों में छाई रहेगी सफेद चादर

    By Mahendra Pandey Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:37 PM (IST)

    पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की तीव्रता थोड़ी कम हुई है, लेकिन पूरी तरह छंटने के आसार नहीं। सोमवार को 37 जिलों में अत्यंत घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि ...और पढ़ें

    Hero Image

    गरण संवाददाता, लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की तीव्रता थोड़ी कम हुई है, किंतु अभी पूरी तरह से छंटने के आसार नहीं हैं। सोमवार को प्रदेश के 37 जिले अत्यंत घने कोहरे की चादर में लिपटे रहेंगे।

    अवध क्षेत्र में अयोध्या, बाराबंकी सहित सात-आठ जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। सर्दी में अभी कुछ दिनों तक कमी आने की उम्मीद नहीं है। रविवार को हवा चलने से लोगों को गलन का अहसास होता रहा। सोमवार को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अधिकतम तापमान में गिरावट होने के भी आसार हैं। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास इलाकों में सोमवार को अत्यधिक घना कोहरा रहेगा।

    इनके अलावा सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर एवं आसपास इलाकों में भी घना कोहरा रहेगा।

    रविवार काे आगरा और सहारनपुर में दृश्यता शून्य रही। मेरठ में 15, हमीरपुर में 20 व इटावा में 25 मीटर तक दृश्यता आंकी गई। अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर में यह दूरी 30 मीटर तक रही।

    ऐसे में वाहन चालकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोहरे की तीव्रता को देखते हुए रात में इमरजेंसी न हो तो यात्रा करने से बचें।

    इन जिलों में शीत दिवस होने की संभावना

    मौसम विभाग के अनुसार प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं एवं आसपास इलाकों में सोमवार को शीत दिवस की संभावना है। इन जिलों में अधिक ठंड पड़ेगी।
    --