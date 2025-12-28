यूपी में कोहरे को लेकर मौसम विभाग का 'रेड अलर्ट', सोमवार को इन 37 जिलों में छाई रहेगी सफेद चादर

गरण संवाददाता, लखनऊ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोहरे की तीव्रता थोड़ी कम हुई है, किंतु अभी पूरी तरह से छंटने के आसार नहीं हैं। सोमवार को प्रदेश के 37 जिले अत्यंत घने कोहरे की चादर में लिपटे रहेंगे। अवध क्षेत्र में अयोध्या, बाराबंकी सहित सात-आठ जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। सर्दी में अभी कुछ दिनों तक कमी आने की उम्मीद नहीं है। रविवार को हवा चलने से लोगों को गलन का अहसास होता रहा। सोमवार को भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है।

अधिकतम तापमान में गिरावट होने के भी आसार हैं। वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह ने बताया कि कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, सुलतानपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं एवं आसपास इलाकों में सोमवार को अत्यधिक घना कोहरा रहेगा।

इनके अलावा सोनभद्र, मीरजापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर एवं आसपास इलाकों में भी घना कोहरा रहेगा।