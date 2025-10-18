UP Weather Today: आगरा-आजमगढ़ में चल सकती है ठंडी हवा, IMD ने जारी किया अपडेट

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तेजी से मौसम बदल रहा है। लोगों को दिन में गर्मी और शाम होते ही ठंड का एहसास हो रहा है। इस बार रबी सीजन में बारिश अच्छी होने से किसानों की धान की फसल ठीक है। किसानों को उम्मीद रही कि पैदावार बढ़ेगी, लेकिन फसल तैयार होने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई।

