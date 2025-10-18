UP Weather Today: आगरा-आजमगढ़ में चल सकती है ठंडी हवा, IMD ने जारी किया अपडेट
उत्तर प्रदेश में मौसम बदल रहा है। मौसम विभाग ने आगरा और आजमगढ़ में ठंडी हवा चलने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। लखनऊ और कानपुर में भी मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
डिजिटल डेस्क, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में तेजी से मौसम बदल रहा है। लोगों को दिन में गर्मी और शाम होते ही ठंड का एहसास हो रहा है। इस बार रबी सीजन में बारिश अच्छी होने से किसानों की धान की फसल ठीक है। किसानों को उम्मीद रही कि पैदावार बढ़ेगी, लेकिन फसल तैयार होने से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई।
अब फिर से मौसम वैज्ञानिक ने मौसम में कुछ बदलाव के संकेत दिए हैं। रात के तापमान में बढ़ोतरी होने और दिन में भी गर्मी का असर बढ़ने के आसार जताए हैं। वहीं किसान त्योहार के बीच तैयार हो चुकी धान की फसल समेटने पर जोर दे रहे हैं।
आगरा का मौसम
सुबह ठंडी हवा चलने के बाद धूप निकलेगी, रात के तापमान में भी गिरावट आएगी।
वाराणसी में मौसम
महादेव के शहर काशी में मौसम का बदला हुआ रुप सामने आने लगा है। दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास हो रहा है।
आजमगढ़ में मौसम
मौसम साफ रहने की संभावना है। छह किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी।
गोरखपुर और आसपास का मौसम
गोरखपुर में शनिवार को मौसम साफ रहेगा। चमकदार धूप निकलेगी। देवरिया और बस्ती में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है।
