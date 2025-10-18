दीपावली में फुल हो गई सेमी हाईस्पीड वंदे भारत, लखनऊ से गोरखपुर आने के लिए नहीं मिला टिकट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-अयोध्या-लखनऊ-प्रयागराज के बीच चलने वाली 22549/22550 नंबर की सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत भी दीपावली में फुल हो गई है। 17 अक्टूबर को नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) हो गया। यात्री वेटिंग टिकट के लिए परेशान रहे। लगातार खाली चलने वाली वंदे भारत पहली बार नो रूम हुई है। इसके पहले रक्षा बंधन पर्व पर फुल हुई हुई थी। आठ जून से यह ट्रेन आठ की जगह 16 कोच से चल रही है।

दीपावली और छठ पर्व पर गोरखपुर आने वाली ट्रेनों में बर्थ नहीं है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात आदि राज्यों से गोरखपुर आने वाली किसी भी नियमित ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। गोरखधाम, हमसफर, वैशाली, कुशीनगर और बांद्रा एक्सप्रेस के टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं।

पूजा स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट मिल रहा है। वेटिंग टिकट के लिए मारामारी मची है, नो रूम के चलते वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा। 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में 25 अक्टूबर तक नो रूम है। 12554 वैशाली एक्सप्रेस की स्थिति भी गोरखधाम जैसी ही है।

वातानुकूलित 12596 और 12572 आनंदविहार-गोरखपुर हमसफर में भी नो रूम की स्थिति है। दिल्ली ही नहीं महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली नियमित और स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। 19038 बांद्रा एक्सप्रेस के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में नो रूम है।