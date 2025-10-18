दीपावली में फुल हो गई सेमी हाईस्पीड वंदे भारत, लखनऊ से गोरखपुर आने के लिए नहीं मिला टिकट
गोरखपुर-अयोध्या-लखनऊ-प्रयागराज रूट पर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस दीपावली पर फुल हो गई है, जिससे यात्रियों को वेटिंग टिकट के लिए परेशान होना पड़ रहा है। अन्य नियमित ट्रेनों जैसे गोरखधाम, वैशाली और हमसफर में भी कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है। पूजा स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट मिल रहे हैं, लेकिन वे भी भरी हुई हैं। स्पेशल ट्रेनें भी देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा हो रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-अयोध्या-लखनऊ-प्रयागराज के बीच चलने वाली 22549/22550 नंबर की सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत भी दीपावली में फुल हो गई है। 17 अक्टूबर को नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) हो गया। यात्री वेटिंग टिकट के लिए परेशान रहे। लगातार खाली चलने वाली वंदे भारत पहली बार नो रूम हुई है। इसके पहले रक्षा बंधन पर्व पर फुल हुई हुई थी। आठ जून से यह ट्रेन आठ की जगह 16 कोच से चल रही है।
दीपावली और छठ पर्व पर गोरखपुर आने वाली ट्रेनों में बर्थ नहीं है। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र व गुजरात आदि राज्यों से गोरखपुर आने वाली किसी भी नियमित ट्रेन में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा। गोरखधाम, हमसफर, वैशाली, कुशीनगर और बांद्रा एक्सप्रेस के टिकट पहले ही बुक हो चुके हैं।
पूजा स्पेशल ट्रेनों में वेटिंग टिकट मिल रहा है। वेटिंग टिकट के लिए मारामारी मची है, नो रूम के चलते वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रहा। 12556 गोरखधाम एक्सप्रेस के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में 25 अक्टूबर तक नो रूम है। 12554 वैशाली एक्सप्रेस की स्थिति भी गोरखधाम जैसी ही है।
वातानुकूलित 12596 और 12572 आनंदविहार-गोरखपुर हमसफर में भी नो रूम की स्थिति है। दिल्ली ही नहीं महाराष्ट्र के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली नियमित और स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट नहीं मिल रहा है। 19038 बांद्रा एक्सप्रेस के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में नो रूम है।
22538 कुशीनगर और 20103 एलटीटी-गोरखपुर सुपरफास्ट में टिकटों के लिए मारामारी मची है। पूर्वांचल व बिहार के लोगाें का घर आवागमन मुश्किल हो गया है। यह तब है जब रेलवे प्रशासन रिकार्ड पूजा स्पेशल ट्रेनों की घोषणा कर चुका है।
यह भी पढ़ें- गोरखपुर से आसनसोल व कोलकाता के लिए चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, जारी हुआ शेड्यूल
विलंब से चल रहीं पूजा स्पेशल ट्रेनें, यात्री परेशान
स्पेशल ट्रेनें अभी से विलंब से चलने लगी हैं। शुक्रवार को 05080 नंबर की पूजा स्पेशल ट्रेन लगभग 12 घंटे की देरी से आनंदविहार से रवाना हुई। यात्री सुबह से शाम तक प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करते रहे। 02564 नंबर की पूजा स्पेशल आठ घंटे की देरी से गोरखपुर पहुंची। यात्री परेशान रहे। यात्रियों का कहना है कि ऐसे ही ट्रेनें विलंबित हुईं तो सफर में ही त्योहार मनाना पड़ेगा।
त्योहारों में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और उनकी परेशानियों को देखते हुए 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। यह सभी ट्रेनें कुल 2024 अतिरिक्त फेरे में चलेंगी। स्पेशल ट्रेनों की सूची, समय सारणी, रूट और ठहराव की विस्तृत जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) और नजदीकी रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है।
- पंकज कुमार सिंह, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी- पूर्वोत्तर रेलवे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।