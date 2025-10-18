Language
    गोरखपुर से आसनसोल व कोलकाता के लिए चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, जारी हुआ शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 07:30 AM (IST)

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे गोरखपुर से आसनसोल और कोलकाता के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी हो गया है। गोरखपुर-आसनसोल ट्रेन 29 सितंबर से और गोरखपुर-कोलकाता ट्रेन 27 सितंबर से शुरू होगी। यात्रियों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

    आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल अनारक्षित पूजा स्पेशल दो फेरा में चलाई जाएगी।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर से आसनसाेल और कोलकाता के लिए भी अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 03529/03530 नंबर की आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल अनारक्षित पूजा स्पेशल दो फेरा में चलाई जाएगी।

    यह ट्रेन आसनसोल से 22 एवं 24 अक्टूबर को बुधवार एवं शुक्रवार को तथा गोरखपुर से 23 एवं 25 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार एवं शनिवार को चलेगी। इसके अलावा 03133/03134 नंबर की कोलकाता-गोरखपुर-कोलकाता अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन एक फेरा में चलेगी। यह ट्रेन कोलकाता से 24 अक्टूबर दिन शुक्रवार को तथा गोरखपुर से 25 अक्टूबर शनिवार को चलेगी।

    • 03530 पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 01:45 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन देवरिया, छपरा, बरौनी, जसीडीह होते हुए दूसरे दिन सुबह 03:50 बजे आसनसोल पहुंचेगी।
    • 03134 पूजा स्पेशल गोरखपुर से रात 09.00 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन देवरिया, भटनी, छपरा, बरौनी, जसीडीह होते हुए दूसरे दिन दोपहर बाद 03:15 बजे कोलकाता पहुंचेगी।