गोरखपुर से आसनसोल व कोलकाता के लिए चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेनें, जारी हुआ शेड्यूल

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर से आसनसाेल और कोलकाता के लिए भी अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार 03529/03530 नंबर की आसनसोल-गोरखपुर-आसनसोल अनारक्षित पूजा स्पेशल दो फेरा में चलाई जाएगी।

यह ट्रेन आसनसोल से 22 एवं 24 अक्टूबर को बुधवार एवं शुक्रवार को तथा गोरखपुर से 23 एवं 25 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार एवं शनिवार को चलेगी। इसके अलावा 03133/03134 नंबर की कोलकाता-गोरखपुर-कोलकाता अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन एक फेरा में चलेगी। यह ट्रेन कोलकाता से 24 अक्टूबर दिन शुक्रवार को तथा गोरखपुर से 25 अक्टूबर शनिवार को चलेगी।