    UP Weather Update: ठंड दिखाएगी अब रंग... यूपी में गलन वाली सर्दी के लिए हो जाइये तैयार

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:08 AM (IST)

    UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में अब कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट आएगी और गलन वाली सर्दी का अनुभव होगा। लोगों को शीतलहर से बचने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

    ठंड में स्कूल जाते बच्चे। जागरण

    डिजिटल डेस्क लखनऊ। यूपी में अब सर्दी अपना रंग दिखाएगी। उत्तर-पश्चिम से आ रही हवा से रात में गलन वाली सर्दी का मौसम बन गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मौसम में बदलाव दिखेगा। सर्दी और सुबह-शाम की और धुंध का मौसम बना रहेगा।

    हिमालय क्षेत्र से आ रही हवा और साफ आसमान का सिस्टम कई दिनों से बना हुआ है। इसकी वजह से दिन में धूप और रात में गलन हो रही है। यूपी के कई शहरों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज हुई है।

    आगरा का मौसम

    मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आगरा में आज सुबह धुंध छाई रह सकती है। दोपहर में धूप निकलेगी। तापमान में अधिक बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।

    कानपुर के मौसम का हाल

    पूरब से आने वाली हवा का असर बढ़ने से अब तापमान में कमी का सिलसिला ठहरने के आसार भी हैं। नवंबर में सात दिन तक प्रदेश का सबसे कम तापमान का रिकॉर्ड बन चुका है। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि पूरब दिशा से हवा का नया सिस्टम शुरू हुआ है। पूर्वी हवा के आने से पश्चिमी -उत्तरी हवा का असर कम होगा। इससे पहाड़ों की सर्दी कम पहुंचेगी। अगले दो दिन तक हालांकि सर्दी का असर ऐसा ही रहेगा लेकिन धीरे-धीरे तापमान ऊपर की ओर जाएगा। रविवार को कुछ शहरों में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री रहा जो सामान्य से 1.0 डिग्री कम है। जबकि न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री रहा।