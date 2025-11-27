UP Weather Today: आगरा में सीजन का सबसे कम रहा तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

जागरण संवाददाता, आगरा/लखनऊ। शहर में गुरुवार से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभगा के पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि आगामी तीन दिनों तक देखने को मिल सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध रहेगी, जो धूप निकलने पर छंट जाएगी। उधर, बुधवार को सीजन में सबसे कम तापमान रहा।

शहर में मंगलवार को तेज हवा चलती रही थी। इसका असर रात के तापमान पर पड़ा और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से बुधवार सुबह ठंड रही। शहर के खुले क्षेत्रों, मैदानों, यमुना किनारा और ताजमहल में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। धूप निकलने के बाद काेहरा छंट गया, लेकिन ठंड बरकरार रही।

दिनभर धूप निकलने से लोगों को राहत रही। शाम ढलने के बाद तापमान में गिरावट आने से ठंड फिर बढ़ गई। अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस कम रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.1



डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि ठंडी एवं शुष्क पछुआ हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट आई थी। 27 नवंबर से गिरावट थमेगी और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। सुबह के समय हल्का कोहरा रह सकता है।

गोरखपुर का मौसम गोरखपुर में गुरुवार की सुबह हल्की धुंध रहेगी। दिन में मौसम साफ रहेगा और ठंड बढ़ेगी। देवरिया और बस्ती में भी मौसम साफ रहने और ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है। उत्तर-पश्चिमी हवा आने से रात का पारा गिरा, सीजन की सबसे सर्द रात रही कानपुर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी दिशा से गंगा के मैदानी इलाकों में आ रही हवा से रात में सर्दी बढ़ गई है। बुधवार को रात का न्यूतनम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो कि सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। सर्दी के सीजन में पहली बार रात का तापमान कम दर्ज किया गया है। वहीं, मौसम विभाग ने अब रात सर्द होने के साथ ही आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने के आसार जताए हैं।