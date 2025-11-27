Language
    UP Weather Today: आगरा में सीजन का सबसे कम रहा तापमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

    By Nirlosh Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:37 AM (IST)

    आगरा में मौसम बदलने वाला है, न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी फिर गिरावट आएगी। बुधवार को सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानी के अनुसार ठंडी हवाओं से तापमान गिरा है, लेकिन जल्द ही वृद्धि होगी। गोरखपुर, देवरिया और बस्ती में भी ठंड बढ़ने का अनुमान है। कानपुर में सीजन की सबसे सर्द रात रही और तापमान में गिरावट की आशंका है।

    जागरण संवाददाता, आगरा/लखनऊ। शहर में गुरुवार से मौसम एक बार फिर करवट लेगा। मौसम विभगा के पूर्वानुमान के अनुसार न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि आगामी तीन दिनों तक देखने को मिल सकती है। इसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध रहेगी, जो धूप निकलने पर छंट जाएगी। उधर, बुधवार को सीजन में सबसे कम तापमान रहा।

    शहर में मंगलवार को तेज हवा चलती रही थी। इसका असर रात के तापमान पर पड़ा और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से बुधवार सुबह ठंड रही। शहर के खुले क्षेत्रों, मैदानों, यमुना किनारा और ताजमहल में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला। धूप निकलने के बाद काेहरा छंट गया, लेकिन ठंड बरकरार रही।

    दिनभर धूप निकलने से लोगों को राहत रही। शाम ढलने के बाद तापमान में गिरावट आने से ठंड फिर बढ़ गई। अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान दो डिग्री सेल्सियस कम रहा। मंगलवार को अधिकतम तापमान 25.1

    डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.8 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विज्ञानी मो. दानिश ने बताया कि ठंडी एवं शुष्क पछुआ हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट आई थी। 27 नवंबर से गिरावट थमेगी और तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। सुबह के समय हल्का कोहरा रह सकता है।

    गोरखपुर का मौसम 

    गोरखपुर में गुरुवार की सुबह हल्की धुंध रहेगी। दिन में मौसम साफ रहेगा और ठंड बढ़ेगी। देवरिया और बस्ती में भी मौसम साफ रहने और ठंड बढ़ने का पूर्वानुमान है।

    उत्तर-पश्चिमी हवा आने से रात का पारा गिरा, सीजन की सबसे सर्द रात रही

    कानपुर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और उत्तर पश्चिमी दिशा से गंगा के मैदानी इलाकों में आ रही हवा से रात में सर्दी बढ़ गई है। बुधवार को रात का न्यूतनम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो कि सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। सर्दी के सीजन में पहली बार रात का तापमान कम दर्ज किया गया है। वहीं, मौसम विभाग ने अब रात सर्द होने के साथ ही आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने के आसार जताए हैं।

    वरिष्ठ मौसम विशेषज्ञ डा एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि इस सप्ताह में न्यूनतम तापमान में उतार-चढ़ाव के साथ दिन में धूप और सुबह-शाम की सर्दी बढ़ने के आसार हैं। बुधवार को प्रदेश में सबसे सर्द रात कानपुर की रही है। आगामी दिनों में आसमान में ऊंचे बादलों के साथ धुंध होने के साथ धूप में थोड़ी नरमी रहने के आसार हैं।