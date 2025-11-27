Language
    Indian Railways News: आज से इज्जतनगर तक चलेगी गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस अब इज्जतनगर तक चलेगी। ट्रेन गोरखपुर से शाम 5:45 बजे रवाना होकर सुबह 4:40 बजे इज्जतनगर पहुंचेगी। वापसी में, यह इज्जतनगर से रात 10:25 बजे चलकर अगले दिन सुबह 9:30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। यह ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, सीतापुर सिटी, मैलानी, पीलीभीत और बरेली सिटी स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर-पीलीभीत (15009/15010) एक्सप्रेस 27 नवंबर से इज्जतनगर (बरेली) तक चलेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल मंत्रालय ने गोरखपुर-पीलीभीत एक्सप्रेस का इज्जतनगर तक मार्ग विस्तार कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ट्रेन के मार्ग विस्तार का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। रेल मंत्री उद्घाटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर पूरनपुर से इज्जतनगर के लिए रवाना करेंगे। पूरनपुर स्टेशन पर उद्घाटन समारोह आयोजित होगा।

    समारोह में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रानिकी एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर आदि अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। मार्ग विस्तार के बाद गोरखपुर से 27 तथा इज्जतनगर से 28 नवंबर से ट्रेन का नियमित संचालन आरंभ हो जाएगा।

    मार्ग विस्तार के पश्चात यह ट्रेन डालीगंज से लखनऊ जंक्शन के मध्य नहीं चलेगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं दुधवा नेशनल पार्क जाने वाले यात्रियों को विशेष सुविधा होगी। तराई क्षेत्र के कृषि एवं वन उत्पादों की महानगरों तक पहुंच सुगम होगी।

    • 15009 नंबर की गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस 27 नवम्बर से गोरखपुर से रात 10.15 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन बाराबंकी से दूसरे दिन सुबह 05:08 बजे, गोमतीनगर से 05:47 बजे, बादशाहनगर से 05:58 बजे, डालीगंज से 06:45 बजे, सीतापुर जंक्शन से 08:01 बजे, लखीमपुर से 08:50 बजे, मैलानी से 10.00 बजे, पूरनपुर से 10:31 बजे, पीलीभीत से 11:45 बजे तथा भोजीपुरा से 12:17 बजे छूटकर दोपहर 12:45 बजे इज्जतनगर पहुंचेगी।
    • 15010 नंबर की इज्जतनगर-गोरखपुर एक्सप्रेस 28 नवम्बर से इज्जतनगर से दोपहर बाद 03:10 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन भोजीपुरा से 03:27 बजे, पीलीभीत से शाम 04:10 बजे, पूरनपुर से 05:10 बजे, मैलानी से 06:05 बजे, लखीमपुर से 07:03 बजे, सीतापुर जंक्शन से 07:52 बजे, बादशाहनगर से रात 11:01 बजे, गोमतीनगर से 11:14 बजे तथा बाराबंकी से 11:53 बजे छूटकर दूसरे दिन निर्धारित स्टेशनों पर पूर्ववत रुकते हुए दूसरे दिन सुबह 07:00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।