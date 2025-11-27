'गोरखपुर से दिल्ली के बीच जल्द चलेगी स्लीपर वंदे भारत...', सांसद रवि किशन ने कही यह बात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा है कि गोरखपुर– दिल्ली मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। रेलवे के उच्च स्तर पर की जा रही सक्रिय तैयारियों से संकेत मिल रहा है कि गोरखपुर को सुविधा संपन्न स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिलने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। आशा है कि जल्द ही स्लीपर वंदे भारत गोरखपुर–दिल्ली मार्ग पर चलने लगेगी।

सांसद ने बुधवार को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि नौ फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजे गए पत्र में उन्होंने गोरखपुर की जनसंख्या, प्रतिदिन दिल्ली की ओर होने वाली यात्रियों की आवाजाही, पूर्वांचल, तराई और नेपाल क्षेत्र की निर्भरता तथा मौजूदा ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की लगातार बढ़ती समस्या को मजबूती से रखा था।