'गोरखपुर से दिल्ली के बीच जल्द चलेगी स्लीपर वंदे भारत...', सांसद रवि किशन ने कही यह बात
गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने घोषणा की है कि गोरखपुर और दिल्ली के बीच जल्द ही स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। इस ट्रेन से यात्रियों को आरामदायक और तेज यात्रा का विकल्प मिलेगा, साथ ही आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा है कि गोरखपुर– दिल्ली मार्ग पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। रेलवे के उच्च स्तर पर की जा रही सक्रिय तैयारियों से संकेत मिल रहा है कि गोरखपुर को सुविधा संपन्न स्लीपर वंदे भारत ट्रेन मिलने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा चुके हैं। आशा है कि जल्द ही स्लीपर वंदे भारत गोरखपुर–दिल्ली मार्ग पर चलने लगेगी।
सांसद ने बुधवार को जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि नौ फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भेजे गए पत्र में उन्होंने गोरखपुर की जनसंख्या, प्रतिदिन दिल्ली की ओर होने वाली यात्रियों की आवाजाही, पूर्वांचल, तराई और नेपाल क्षेत्र की निर्भरता तथा मौजूदा ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट की लगातार बढ़ती समस्या को मजबूती से रखा था।
यह भी पढ़ें- सीएम योगी के नेतृत्व में GIDA को 8 सालों में मिला 11618 करोड़ का निवेश, 29 नवंबर को स्थापना दिवस समारोह में होंगी बड़ी घोषणाएं
अब रेल मंत्रालय से मिले सकारात्मक संकेतों से गोरखपुर से स्लीपर वंदे भारत के संचालन की आस जग गई है। सांसद के अनुसार स्लीपर वंदे भारत के संचालन पर फाइल तेजी से आगे बढ़ रही है। रूट की तकनीकी रिपोर्ट तैयार है।
पूर्वोत्तर रेलवे को प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी भेजी जा चुकी है। सांसद ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।