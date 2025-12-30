Language
    शहरी बागवानी को बढ़ावा देगा उद्यान विभाग, यूपी के पांच जिलों में उपलब्ध कराया जाएगा निशुल्क बीज

    By Dilip Sharma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:39 AM (IST)

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उद्यान विभाग द्वारा शहरी बागवानी को बढ़ावा दिया जाएगा। राजकीय शीतगृह परिसर अलीगंज में आयोजित किसान गोष्ठी में उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने सोमवार को लोगो से रूफटाप गार्डनिंग और बालकनी गार्डनिंग अपनाने का आह्वान किया।

    कहा कि घर में उगाई गई जैविक सब्जियां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती हैं। विभाग की ओर से इसके लिए गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी में निशुल्क बीज, सीडलिंग और प्लांटिंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।

    कार्यक्रम में मंत्री ने डीपी बोरा वाटिका के सुंदरीकरण एवं अवस्थापना सुविधाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि लखनऊ क्षेत्र को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चुना गया है, जहां शहरी बागवानी को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्यान विभाग की पौध उत्पादन क्षमता वर्ष 2022 में 75 लाख थी, जो अब 29 करोड़ पौध प्रतिवर्ष हो गई है।

    उन्होंने कहा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों पर 80 से 90 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध है। विधायक डा. नीरज बोरा ने कहा कि डीपी बोरा वाटिका को रबर ट्रैक, जिम और अन्य आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया जाएगा।

    कार्यक्रम में एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के तहत किसानों व एफपीओ को शाकभाजी बीज वितरण एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया।