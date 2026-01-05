Language
    यूपी के विद्यार्थियों को कनाडा में मिलेगा रिसर्च का अवसर, इन यूनिवर्सिटी ने एमओयू पर किए हस्ताक्षर

    By Vivek Rao Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:56 PM (IST)

    राजभवन में कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स और उत्तर प्रदेश के तीन विश्वविद्यालयों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इससे छात्रों और शिक्षकों को अंतरराष्ट्रीय अवसर का रास्ता खुला है।

    News Article Hero Image

    प्रदेश के विद्यार्थियों को कनाडा में मिलेगा शोध का अवसर।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के छात्रों और शिक्षकों के लिए अंतरराष्ट्रीय अवसर का रास्ता खुला है। राजभवन में कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ प्रदेश के तीन विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों से छात्र और फैकल्टी एक्सचेंज, संयुक्त शोध, कोर्स एक्सचेंज और वैश्विक स्तर की अकादमिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

    कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स कनाडा में हिंदू व्यापार समुदाय की प्रतिनिधि संस्था है, जो उनके आर्थिक हितों को मजबूत करने और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इससे एमओयू होने से छात्रों को कनाडा में पढ़ाई, शोध और प्रशिक्षण के अवसर मिलेंगे।

    वहीं विदेशी छात्र उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए आएंगे। इससे छात्रों को अंतरराष्ट्रीय अनुभव, बेहतर करियर विकल्प और वैश्विक नेटवर्क का लाभ मिलेगा।

    सोमवार को राजभवन में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उच्च शिक्षा की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि अब इन्हें उत्कृष्टता के उच्च स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।

    भारत वसुधैव कुटुम्बकम और भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वाला देश है, ऐसे संस्कार आने वाली पीढ़ियों में भी विकसित किए जाने चाहिए। कैनेडियन हिंदू चैंबर ऑफ कॉमर्स के ट्रस्टी नरेश कुमार चावड़ा ने कहा कि भारतीय भाषाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ रही है और कनाडा से छात्र भारत आकर पढ़ाई करेंगे।

    उन्होंने भरोसा दिलाया कि एमओयू के तहत सभी तय गतिविधियां चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। एकेटीयू के कुलपति जेपी पांडेय ने बताया कि इससे विश्वविद्यालय के स्टार्टअप को वैश्विक उद्योगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। स्नातक अंतिम वर्ष के छात्र एक वर्ष के लिए कनाडा भी जा सकेंगे।

    लखनऊ विश्वविद्यालय और भाषा विश्वविद्यालय के कुलपति समेत अन्य प्रतिनिधियों ने भी विचार साझा किए। जनवरी के अंतिम सप्ताह में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और चैंबर के प्रतिनिधियों की आनलाइन बैठक होगी, जिसमें आगे का रोडमैप तैयार किया जाएगा।