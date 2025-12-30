Language
    'शिक्षा और फॉरेंसिक में भी गुजरात मॉडल स्टेट', गांधीनगर के NFSU में बोलीं आनंदीबेन पटेल

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:14 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) और यूपी के तीन प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालयों ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय (NFSU) का दौरा किया। इस अवसर पर यूपी के शैक्षणिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के तीन प्रमुख तकनीकी विश्वविद्यालयों ने फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण (Capacity-building) के लिए NFSU के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

    इन विश्वविद्यालयों के बीच हुआ समझौता

    राज्यपाल की गरिमामयी उपस्थिति में हुए इस समझौते के तहत फॉरेंसिक विज्ञान और अत्याधुनिक तकनीकी संसाधनों को साझा किया जाएगा।

    हस्ताक्षर करने वाले संस्थानों में शामिल हैं-

    • AKTU (लखनऊ): कुलपति प्रो. जे.पी. पांडे।
    • HBTU (कानपुर): कुलपति प्रो. शमशेर।
    • MMMUT (गोरखपुर): कुलपति प्रो. जय प्रकाश सैनी। इन संस्थानों ने NFSU के कुलपति 'पद्मश्री' डॉ. जे.एम. व्यास के साथ अनुबंध पत्र साझा किए।

    गुजरात एक 'मॉडल स्टेट', देश भर में खुलें ऐसे विशिष्ट विश्वविद्यालय: राज्यपाल

    अपने संबोधन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गुजरात की शैक्षणिक प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि गुजरात ने शिक्षा के क्षेत्र में खुद को एक 'मॉडल स्टेट' के रूप में स्थापित किया है।

    उन्होंने कहा, "NFSU फॉरेंसिक विज्ञान को समर्पित एक विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रहा है, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता और दैनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मेरी आकांक्षा है कि भारत के वैज्ञानिक परिदृश्य को मजबूत करने वाले ऐसे संस्थान देश के सभी राज्यों में स्थापित हों।"

    अत्याधुनिक केंद्रों और 'मेक इन इंडिया' उत्पादों का अवलोकन

    दौरे के दौरान राज्यपाल ने NFSU में विकसित 'मेक इन इंडिया' उत्पादों का निरीक्षण किया, जिनमें शामिल थे-

    • मोबाइल फॉरेंसिक वैन और साइबर कियोस्क।
    • NDPS ड्रग टेस्टिंग किट (नशीले पदार्थों की जांच हेतु)।
    • साइबर सुरक्षा, बैलिस्टिक अनुसंधान, डीएनए फॉरेंसिक और फॉरेंसिक मनोविज्ञान के उत्कृष्टता केंद्रों (CoE) का दौरा।

    भविष्य की भूमिका पर चर्चा

    राज्यपाल ने शोधार्थियों और संकाय सदस्यों के साथ संवाद किया और डॉ. जे.एम. व्यास के साथ फॉरेंसिक साइंस की भविष्य की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर NFSU-गांधीनगर के निदेशक प्रो. (डॉ.) एस.ओ. जुनारे ने विश्वविद्यालय की वैश्विक गतिविधियों पर एक प्रस्तुति दी।

    इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव (ACS) श्री सुधीर बोबडे (IAS), NFSU के कार्यपालक कुलसचिव श्री सी.डी. जाडेजा सहित गोवा और भोपाल परिसरों के निदेशक भी उपस्थित रहे।